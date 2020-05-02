Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт

По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой, сообщает RT, объяснительная работа с пассажирами начнется 3 мая. А с 12 числа пассажирам без масок запретят ездить на общественном транспорте.
Читать в источнике
Комментировать242

Подробнее о событии

В Подмосковье не будут пускать в общественный транспорт без масок

РИА Новостивчера в 15:16

В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски

РБКвчера в 16:35

Пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт Подмосковья с 12 мая

ТАССвчера в 15:34

Пассажиров без медицинских масок или респираторов с 12 мая не будут пускать в общественный транспорт Подмосковья

Эхо Москвывчера в 19:04

Пассажиров без маски с 12 мая не пустят в общественный транспорт Подмосковья

Телеканал 360°вчера в 15:14

В Подмосковье пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт

Kolomna-spravka.ruвчера в 15:00

В общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без масок

Интерфакс - Россиявчера в 14:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество

«Масочный режим» ввели в Подмосковье

Губернатор региона подписал постановление о введении на территории Подмосковья «масочного режима».
Московский Комсомолец 01 мая в 12:07
1,9K
Общество

Тысяча человек на Чаяндинском месторождении заражена коронавирусом

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у тысячи работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование.
SakhaPress.ru вчера в 06:13
60
Единоборства

Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах

Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.
Чемпионат 01 мая в 19:36
2
Гаджеты

Выпустили бесшумный HyperPC Mute с CPU 10th Gen от Intel

Faktom вчера в 02:10
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
5
Здоровье

В Таджикистане умерли первые пациенты с коронавирусом

Первые два случая смерти заболевших коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Таджикистане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гостелевидение страны.
Коммерсантъ вчера в 22:37
4
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3K
Кино

Джеймс Ван займется фильмом о путешествиях во времени

Съемками "Охотничьего сезона" займется студия Джеймса Вана Atomic Monster.
Kinonews.ru вчера в 14:54
Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
24
Авто

Названы автобренды, которые отказались поднимать цены в России

Коронавирус и обесценивание рубля привели к росту цен на транспортные средства. Тем не менее несколько компаний отказались повышать ценники.
SpeedMe вчера в 13:41
1
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
295
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,4K
Общество

США испытают 14 вакцин от коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:54
Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Кино

Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой

Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости вчера в 19:19
18
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском вчера в 19:49
48
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
1,2K
Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
401
Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
161
Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
358
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 06:49
1,1K
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс вчера в 04:17
401
Общество

На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след

Lenta.ru вчера в 21:37
3
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
662
Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости вчера в 21:56
21
Общество

Россияне рассказали о планах после завершения самоизоляции

Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, чем россияне планируют заняться сразу после окончания режима самоизоляции.
RT на русском 00:00
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
636
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

РИА Новости вчера в 16:28
212
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая

С 3 мая московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций.
Коммерсантъ 01 мая в 18:26
383
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное