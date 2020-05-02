Общество
Gazeta.SPbВ Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт
По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой, сообщает RT, объяснительная работа с пассажирами начнется 3 мая. А с 12 числа пассажирам без масок запретят ездить на общественном транспорте.
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Пассажиров без маски с 12 мая не пустят в общественный транспорт Подмосковья
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В Подмосковье пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт
Kolomna-spravka.ruвчера в 15:00
В общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без масок
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
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