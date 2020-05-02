По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой, сообщает RT, объяснительная работа с пассажирами начнется 3 мая. А с 12 числа пассажирам без масок запретят ездить на общественном транспорте.

В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт

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