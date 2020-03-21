Коронавирус
Пятый каналВ Подмосковье подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом
Медики подтвердили 35 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области. Об этом сообщили в региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации с болезнью. «В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
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В Подмосковье число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек
Комсомольская правда08:30
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«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
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Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
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Мальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
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Открытое горение на складе алюминиевого завода в Подмосковье потушили
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В Киеве полностью остановят общественный транспорт
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
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Общество
«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Дубай
Российский перевозчик «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Дубай в связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов в этом направлении, сообщает пресс-служба компании.
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
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Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake
Здоровье
Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться
Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Политика
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Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
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Шоу-бизнес
Поклонники не узнали на снимке сильно поправившуюся Татьяну Догилеву
Судя по всему, звезды снимаются в продолжении сериала «Обычная женщина». Во всяком случае именно на это намекнула актриса.
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Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Общество
Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса
Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
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Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
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Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Технологии
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На краудфандинговой площадке Kickstarter собирают деньги на новый ностальгический проект — кассетный аудиоплеер с функцией записи, Bluetooth 5.0 и аккумулятором.
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Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.