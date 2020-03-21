Коронавирус

Пятый каналПятый каналВ Подмосковье подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом

Медики подтвердили 35 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области. Об этом сообщили в региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации с болезнью. «В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
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с чего всё началось
Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили
 в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РБК08:06

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Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло почти вдвое

Новая газета08:21

Число подтвержденных случаев коронавируса в Подмосковье выросло почти вдвое

Толк08:45

В Подмосковье число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек

Комсомольская правда08:30

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

РИА Новости09:32

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье достигло 35 человек

РИАМО08:12

В Московской области подтвердились 35 случаев заражения коронавирусом

Mockva.ru08:09

В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом

РБК08:06
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
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«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
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В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
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Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета вчера в 04:55
Футбол

Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 16:09
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Общество

Сирия приостановила международное авиасообщение

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В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Общество

Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в Италии

Новый рекорд смертей за сутки от коронавируса и случаев заражения в Италии зафиксирован в субботу, 21 марта.
Известия 13:35
Политика

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Коммерсантъ 15:52
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Общество

«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Дубай

Российский перевозчик «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Дубай в связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов в этом направлении, сообщает пресс-служба компании.
Rambler News Service 16:01
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru 18 марта в 23:30
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Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться

Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Город32 02:00
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали на снимке сильно поправившуюся Татьяну Догилеву

Судя по всему, звезды снимаются в продолжении сериала «Обычная женщина». Во всяком случае именно на это намекнула актриса.
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Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости 09:17
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Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Общество

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Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 10:12
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

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РБК 10:15
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения о госпитализации артистки

ТАСС 14:25
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

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РИА Новости 09:36
Технологии

На Kickstarter собирают деньги на кассетный плеер c Bluetooth 5.0

На краудфандинговой площадке Kickstarter собирают деньги на новый ностальгический проект — кассетный аудиоплеер с функцией записи, Bluetooth 5.0 и аккумулятором.
Игромания.ру 15:32
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
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