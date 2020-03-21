Коронавирус
РИА НовостиВ Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе. Накануне сообщалось, что всего в Московской области вирусом заразились 18 человек.
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В Подмосковье число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек
Комсомольская правда08:30
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Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
Политика
Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Экономика
Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли
Российская нефтяная отрасль является одной из наиболее конкурентоспособных в мире, она готова к нынешней волатильности на глобальных рынках, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Игры
Полное издание GTA IV вернулось в Steam
В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Космос
В Красноярске проводят испытания уникального ракетного двигателя
Заключительные огневые испытания ракетного двигателя от «Национальной космической компании» (НКК) должны были пройти на специализированном полигоне под Красноярском.
Энергетика
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Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменили
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Общество
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Двух липчан, вернувшихся из заграничной поездки, взяли под наблюдение врачей
Двое жителей Липецкой области находятся под наблюдением врачей после возвращения в регион из-за границы.
Происшествия
19 детей госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус
За прошедшие сутки, 18 марта, медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Общество
Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии
В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус.
Киберспорт
В шутере Valorant появится русский снайпер с псевдонимом «Сова»
Лос-Анджелес, США, 21 марта 2020, 12:34 — REGNUM Разработчики из Riot Games представили одного из героев своего предстоящего шутера Valorant.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Годину
«Манчестер Юнайтед» вновь обратил внимание на защитника «Интера» Диего Година.
Происшествия
Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован
Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
Общество
За сутки в России выявлены 53 новых случая коронавируса
За последние сутки в России были выявлены 53 случая заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма
Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Общество
Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса
Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.