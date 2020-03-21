Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе. Накануне сообщалось, что всего в Московской области вирусом заразились 18 человек.
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с чего всё началось
Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили
 в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РБК08:06

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В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

РИА Новости09:32

Число подтвержденных случаев коронавируса в Подмосковье выросло почти вдвое

Толк08:45

В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом

РБК08:06

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло почти вдвое

Новая газета08:21

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье достигло 35 человек

РИАМО08:12

В Московской области подтвердились 35 случаев заражения коронавирусом

Mockva.ru08:09

В Подмосковье число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек

Комсомольская правда08:30
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
RT на русском 09:51
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Экономика

Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли

Российская нефтяная отрасль является одной из наиболее конкурентоспособных в мире, она готова к нынешней волатильности на глобальных рынках, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 08:27
Игры

Полное издание GTA IV вернулось в Steam

В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
ЭндлессГеймОвер 19 марта в 02:46
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Космос

В Красноярске проводят испытания уникального ракетного двигателя

Заключительные огневые испытания ракетного двигателя от «Национальной космической компании» (НКК) должны были пройти на специализированном полигоне под Красноярском.
ТВК 18 марта в 02:46
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Lenta.ru 10:15
Общество

В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
РБК 08:22
Происшествия

Двух липчан, вернувшихся из заграничной поездки, взяли под наблюдение врачей

Двое жителей Липецкой области находятся под наблюдением врачей после возвращения в регион из-за границы.
Most.tv 09:32
Происшествия

19 детей госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус

За прошедшие сутки, 18 марта, медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга.
Известия 19 марта в 05:45
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Российский Диалог 03:35
Общество

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
РБК 09:49
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии

В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус.
Известия 09:50
Киберспорт

В шутере Valorant появится русский снайпер с псевдонимом «Сова»

Лос-Анджелес, США, 21 марта 2020, 12:34 — REGNUM Разработчики из Riot Games представили одного из героев своего предстоящего шутера Valorant.
REGNUM 05:34
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Футбол

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Годину

«Манчестер Юнайтед» вновь обратил внимание на защитника «Интера» Диего Година.
Спорт-Экспресс 07:56
Происшествия

Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
ТАСС 09:24
Общество

За сутки в России выявлены 53 новых случая коронавируса

За последние сутки в России были выявлены 53 случая заражения коронавирусом.
161.ru 09:40
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 10:15
Армия и оружие

Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Российская газета 19 марта в 07:23
Общество

Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса

Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 10:12
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