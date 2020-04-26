Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

«Полицейские установили организатора мероприятия», — заявили в ГУ МВД по Подмосковью. В главке сообщили, что в субботу, 25 апреля, в полицию поступила информация о нарушении режима тишины в деревне Дрожжино на Новом шоссе.
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с чего всё началось

Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье

Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РБК08:07

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Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье

Пятый канал10:26

Полицейские установили организатора вечеринки в подмосковном дворе

Говорит Москва10:05

«Я вас не призывал выходить на улицу». Организатор открестился от дворовой дискотеки в Бутове

Телеканал 360°08:26

Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье

РБК08:07

Полиция разогнала бурную вечеринку во дворе дома под Москвой

РЕН ТВ08:30

В Подмосковье установили организатора вечеринки во дворе жилого комплекса

ТАСС09:09

Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы

Известиявчера в 21:33
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Общество

В Нидерландах норки заразились коронавирусом

В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус.
Вести ФМ 14:24
7
Политика

Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России

Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
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Общество

Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих

314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 379 человек изолированы на дому.
Вести.Ru 13:59
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:17
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Общество

Северокорейцы не реагируют на слухи о Ким Чен Ыне

На улицах Пхеньяна спокойно, горожане не волнуются в связи с появившимися слухами о плохом самочувствии лидера КНДР Ким Чен Ына.
Вести.Ru 13:50
69
Наука

Cамодельные двухслойные маски задерживают до 99% частиц аэрозолей

Физиками из США было выяснено, что двухслойные маски из хлопчатобумажной и шелковой ткани задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
Что происходит вчера в 08:13
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Экономика

Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Говорит Москва вчера в 05:17
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Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
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Технологии

Энтузиасты выпустили переиздание Dino Crisis для РС

Игромания.ру 12:16
Общество

Sky News: Борис Джонсон вернулся в офис на Даунинг-стрит после болезни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свой офис на Даунинг-стрит после выздоровления, сообщает Sky News.
Коммерсантъ 14:27
Здоровье

Эпидемиолог предупредил об опасности раннего снятия карантина в Британии

Преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года, считает эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.
РИА Новости 12:46
Общество

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
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Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре.
Российская газета 11:06
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Здоровье

США дополнили список вероятных симптомов коронавируса

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США внесли шесть новых позиций в перечень вероятных симптомов коронавируса.
ТАСС 14:15
17
Происшествия

В Твери на железной дороге загорелся вагон

Днем 26 апреля в Пролетарском районе Твери загорелся вагон на железнодорожных путях. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.
Московский Комсомолец 13:40
1
Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
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Гаджеты

LG выставила на продажу 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear

Компания выставила на продажу устройство с 34-дюймовым дисплеем и частотой обновления до 160 Гц.
Дни24 02:11
3
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
10
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
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Политика

Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
RT на русском 12:59
391
Наука

Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь

Evo-rus.com 13:16
46
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
809
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
2,6K
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.
Известия 10:47
26
Гаджеты

Samsung разрабатывает свой первый смартфон с выдвижной камерой

Astera 14:05
2
Общество

В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
38
Происшествия

Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 10:27
69
Кино

Во втором сезоне сериала «Ведьмак» расскажут про Нильфгаард — у Кагыра и Фрингильи будет больше экранного времени

Авторы сериала «Ведьмак» подробнее раскроют сюжетные линии Кагыра и Фрингильи из Нильфгаарда во втором сезоне шоу.
CyberSport.ru 07:54
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