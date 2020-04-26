Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

с чего всё началось

«Полицейские установили организатора мероприятия», — заявили в ГУ МВД по Подмосковью. В главке сообщили, что в субботу, 25 апреля, в полицию поступила информация о нарушении режима тишины в деревне Дрожжино на Новом шоссе.

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