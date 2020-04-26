Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье установили организатора массового нарушения карантина

Организатор массового нарушения самоизоляции в Подмосковье установлен, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что жители столичного района Бутово решили организовать "антикоронавирусную" вечеринку во дворе одного из жилых домов.
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Полиция установила организатора массового нарушения карантина в Подмосковье

Коммерсантъ10:50

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском09:36

В Подмосковье установили организатора массового нарушения карантина

РИА Новости10:11

Полиция установила организатора «антикоронавирусной» вечеринки в Подмосковье

Вечерняя Москва10:42

Полиция установила организатора шумной вечеринки в Подмосковье

РЕН ТВ09:00

В Подмосковье установили организатора вечеринки во дворе жилого комплекса

ТАСС09:09

В жилом комплексе в Подмосковье произошло массовое нарушение самоизоляции

Взгляд.ру05:49
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В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

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Lenta.ru 05:57
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В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

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На видеосервисе "Амедиатека" появился хит фестиваля в Торонто (TIFF) 2019 года - фильм Bad Education, что в дословном переводе означает "Плохое образование", однако в России картина получила название "Безупречный".
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На округлившийся живот Кэтрин обратили внимание папарацци.
РЕН ТВ 08:43
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В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
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Космос

Китай представил название для своей первой миссии на Марс

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Здоровье

Глава Бурятии назвал причины вспышки коронавируса в больнице Улан-Удэ

Глава республики подчеркнул, что медицинский персонал этой больницы довел до ситуации, когда в Бурятии наблюдается серьёзная вспышка коронавируса.
REGNUM 10:03
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В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

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Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
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Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
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Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале

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Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

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Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

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Со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 34 года

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Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову

Скандальная Дана Борисова сообщила журналу Teleprogramma.pro, что на нее подала в суд Анастасия Волочкова.
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