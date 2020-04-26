Происшествия
RT на русскомВ Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
«Полицейские установили организатора мероприятия», — заявили в ГУ МВД по Подмосковью. В главке сообщили, что в субботу, 25 апреля, в полицию поступила информация о нарушении режима тишины в деревне Дрожжино на Новом шоссе.
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с чего всё началось
Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.РБК08:07
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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес
Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу
Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости вчера в 03:49
Наука
Обнаружен неизвестный ранее вид черепах
На планете сообщество черепах пополнилось еще одним новым видом, под называнием мата-мата. Нашли его с помощью генетического анализа.
Goroday.ru 04:34
Общество
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса
Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
Российская газета 12:52
Биатлон
Круглов опроверг информацию о выдвижении на пост президента СБР
Известный в прошлом спортсмен Николай Круглов не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост главы СБР. Об этом он поведал в своем Instagram.
ProstoProSport 11:44
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Собчак рассказала о покупке доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
News.ru вчера в 17:52
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
Наука
Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь
Evo-rus.com 13:16
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса
Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране.
РИА Новости 12:07
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Общество
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии
Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в карантине в Белоруссии
Необходимость в введении карантинных мер в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 05:46
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 11:00
Происшествия
В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса
В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса.
Lenta.ru 09:42
Общество
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
Происшествия
В Тольятти возбудили дело в отношении трижды сбегавшего из больницы
В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на инфекционное заболевание, неоднократно сбегал из больницы.
RT на русском 09:26
Культура
София Ротару могла петь в костюме Оленя на шоу «Маска» на НТВ
Актуальные Новости 10:32
Футбол
Мещеряков прокомментировал слухи о смене тренера в «Локомотиве»
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил вероятность смены тренера в клубе.
РИА Новости 12:30
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел австралийский хор на самоизоляции
Военную песню «На поле танки грохотали» исполнил австралийский хор Dustyesky по видеосвязи 24 апреля, на канале RT в YouTube.
ИА Красная Весна 24 апреля в 14:20
Общество
В Нидерландах норки заразились коронавирусом
В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус, пишет DutchNews.nl.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Здоровье
При диагностике коронавируса у восьми оренбуржцев выявили онкологию
За две недели во время диагностики COVID-19 на КТ в регионе выявили 8 пациентов с раком легких на ранней стадии.ВАЖНО!Оренбуржцам напоминают основные меры профилактики заражения коронавирусом.
Orenday.ru 09:13