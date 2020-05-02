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RuNews24.ruRuNews24.ruВ Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок

Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей. По сведениям издания, данные решения были приняты исходя из предписаний главврача по Московской области. Соответствующее постановление было подписано губернатором Московской области.
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