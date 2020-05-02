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RuNews24.ruВ Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей. По сведениям издания, данные решения были приняты исходя из предписаний главврача по Московской области. Соответствующее постановление было подписано губернатором Московской области.
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Штрафы за нарушение масочного режима в Подмосковье с 12 мая: кого и за что будут штрафовать
Комсомольская правда09:33
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:11, Ашберн
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