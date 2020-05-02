Коронавирус
RuNews24.ruВ Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей. По сведениям издания, данные решения были приняты исходя из предписаний главврача по Московской области. Соответствующее постановление было подписано губернатором Московской области.
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Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии
Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM 02:45
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости 19:19
Здоровье
Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач
Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:01
Экономика
Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина
После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru вчера в 05:20
Экономика
Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Общество
В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли.
Ведомости 15:41
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Мишустина
Ранее директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов заявил о том, что заражение российского премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом говорит о серьезности эпидемии в стране.
URA.Ru 30 апреля в 20:39
Космос
Совет РАН по космосу поддержал создание многоразовой ракеты
REGNUM вчера в 01:19
Космос
«Хаббл» детально запечатлел разрушение кометы ATLAS
Космический телескоп «Хаббл» прислал на Землю детальные изображения момента распада ядра кометы C/2019 Y4 (ATLAS), сообщает NASA.
Новый День 29 апреля в 20:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отцу и сыну удалось увидеться много лет спустя.
StarHit.ru 15:40
Технологии
Новый каталог The Sims 4 получил название «Нарядные Нитки»
В результате будущий каталог получил название «The Sims 4 Нарядные Нитки».
Игромания.ру 11:49
Политика
Правительство РФ запретило госзакупки ряда импортных товаров
Некоторые иностранные промышленные товары запретило покупать через систему госзакупок правительство РФ.
РЕН ТВ вчера в 23:19
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru вчера в 19:45
Наука
Найдено эффективное средство от комаров
Faktom вчера в 09:07
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Происшествия
При крушении вертолета в Хьюстоне погиб полицейский
При крушении вертолета в американском городе Хьюстон (штат Техас) погиб полицейский. Его коллега находится в больнице.
Российская газета 18:20
Единоборства
53-летний Майк Тайсон продемонстрировал отличную физическую форму
Майк Тайсон, бывший боксер и знаменитость, опубликовал в своем Twitter видео тренировки, на которой он демонстрирует отличную работу на лапах.
ИнфоСМИ 10:10
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
Футбол
Алиев считает Юрана «больным на голову»
Бывший игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на критику со стороны Сергею Юрану.
Спорт день за днем 13:58
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Происшествия
В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС
Шесть человек погибли в субботу в результате крушения небольшого самолета, принадлежащего ВВС Боливии. Об этом сообщила газета Pagina Siete.
ТАСС 19:17