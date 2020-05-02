Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей. По сведениям издания, данные решения были приняты исходя из предписаний главврача по Московской области. Соответствующее постановление было подписано губернатором Московской области.

В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок

Кино Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety. 1

Здоровье Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ). 4

Экономика Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.

Общество В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли. 1

Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Мишустина Ранее директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов заявил о том, что заражение российского премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом говорит о серьезности эпидемии в стране. 1,1K

Космос «Хаббл» детально запечатлел разрушение кометы ATLAS Космический телескоп «Хаббл» прислал на Землю детальные изображения момента распада ядра кометы C/2019 Y4 (ATLAS), сообщает NASA.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 22

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 1,9K

Происшествия При крушении вертолета в Хьюстоне погиб полицейский При крушении вертолета в американском городе Хьюстон (штат Техас) погиб полицейский. Его коллега находится в больнице.

Единоборства 53-летний Майк Тайсон продемонстрировал отличную физическую форму Майк Тайсон, бывший боксер и знаменитость, опубликовал в своем Twitter видео тренировки, на которой он демонстрирует отличную работу на лапах.

Здоровье Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. 51

Политика Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19 Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 64