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РИА НовостиРИА НовостиНарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
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Жителей Подмосковья без масок в общественных местах начнут штрафовать с 12 мая

Вечерняя Москва15:44

Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы жители Подмосковья носили на улицах маски или респираторы

Эхо Москвы08:00

Власти Подмосковья введут штрафы за отсутствие масок с 12 мая

РЕН ТВ07:13

В Подмосковье начнут штрафовать на тысячи рублей за отсутствие масок

Lenta.ru07:25

Жителей Подмосковья без масок в общественных местах с 12 мая будут штрафовать

РИАМО07:18

В Подмосковье будут штрафовать нарушителей масочного режима

ТАСС07:40

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

РИА Новости06:59
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
313
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
1,3K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
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Происшествия

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
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Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru вчера в 09:09
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Экономика

Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Портфель акций компании сократился за квартал на $55,5 млрд. Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%.
Ведомости 13:12
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Экономика

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM вчера в 04:10
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Общество

Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru 09:44
59
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
1,5K
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Общество

В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице

В Испании с 2 мая ослабили карантинные меры против коронавируса, жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе.
РБК 05:22
2
Общество

Ученые нашли природное средство против похмелья

ToDay News Ufa 00:53
99
Экономика

Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина

После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru вчера в 05:20
4
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов заявил, что споров о разделе имущества с женой не будет

Артист заявил, что споров о разделе имущества не будет, тем самым косвенно подтвердив, что расстался с супругой.
Актуальные Новости вчера в 10:30
222
Общество

Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России

Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14:50
89
Политика

Чехия планирует открыть границы в июле

Чешские власти намерены в июле открыть границы с четырьмя странами, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 15:58
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
3,4K
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
6
Политика

Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста

Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.
РИА Новости 07:41
15
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
539
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
393
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
356
Шоу-бизнес

У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК вчера в 12:12
3
Общество

В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки.
РИА Новости 15:23
138
Общество

Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Известия 15:13
187
Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
2,8K
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