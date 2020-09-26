В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.В источнике
С чего всё началось
Согласно опубликованному в субботу постановлению
губернатора Московской области, гражданам старше 65 лет, а также людям, имеющим хронические заболевания, с 28 сентября рекомендовано оставаться дома.
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Жителям Подмосковья рекомендовали вернуться на удаленку, а пожилым людям - оставаться дома
Подмосковье Сегодня04:32