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Вести.Ru
Вести.Ru

В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.В источнике
С чего всё началось
Согласно опубликованному в субботу постановлению
 губернатора Московской области, гражданам старше 65 лет, а также людям, имеющим хронические заболевания, с 28 сентября рекомендовано оставаться дома.
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