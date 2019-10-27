Происшествия
РамблерВ Подмосковье предотвратили расстрел в колледже
По данным телеграм-канала «База», 18-летний студент местного аграрного колледжа собирался расстрелять сокурсников и педагога. Сообщается, что он готовился к акции целый год и избрал примером «керченского стрелка» Владислава Рослякова. Студента задержали сотрудники ФСБ.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ предотвратили расстрел студентов в Подмосковье, который должен был произойти во вторник, 29 октября, сообщили СМИ со ссылкой Telegram-канал Baza.Радио Sputnik13:25
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В Подмосковье предотвратили страшную бойню: студент назначил дату массового убийства
Московский Комсомолец07:56
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