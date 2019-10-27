с чего всё началось

По данным телеграм-канала «База», 18-летний студент местного аграрного колледжа собирался расстрелять сокурсников и педагога. Сообщается, что он готовился к акции целый год и избрал примером «керченского стрелка» Владислава Рослякова. Студента задержали сотрудники ФСБ.

В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже

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