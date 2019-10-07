Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости. Пожар произошел в ночь на 7 октября в поселке Чисмена.
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Опубликованы кадры из дома под Волоколамском, где погибли 4 ребенка

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Источник: трое детей, погибших при пожаре в Волоколамске, находились дома одни

ТАСС01:36

Названа предварительная причина пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей

Life.ru01:02

Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей

РИА Новости02:44

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

РБК00:51

Кадры с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей

РЕН ТВ00:27

Пять человек погибли на пожаре в подмосковном Волоколамске

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