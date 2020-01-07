Происшествия
RT на русскомВ Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров. В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
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Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
Раввин Израиля назвал иммигрантов из СССР язычниками и коммунистами
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф попал под жесткую критику после того, как он заявил, что приехавшие из СССР репатрианты — это «язычники, которые ненавидят иудаизм».
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Кино
Почему утонул «Одесский пароход»
Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Общество
Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Здоровье
В Китае растет число инфицированных неизвестной формой пневмонии
Врачи говорят, что пока не нашли четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку.
Кино
«Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Кино
Был определен самый кассовый мультфильм в истории
Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича поделилась откровенной фотографией в ванной
Дочь Леонида Якубовича, 21-летняя Варвара, на своей странице Instargam опубликовала пикантную фотографию.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Армия и оружие
Глава Пентагона Эспер сделал заявление о войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные не будут нарушать законы войны и ни в коем случае не будут наносить удары по объектам культурного наследия в Иране в случае начала вооруженного конфликта.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Политика
Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Автоспорт
Машина Васильева загорелась на «Дакаре». Россиянин выбыл из ралли
Гонщик команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев, выступающий в зачёте внедорожников, вынужден сняться с ралли «Дакар» 2020 года из-за технических проблем, которые подстерегли его в третий соревновательный день.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Наука
Риск развития шизофрении снижает наличие в доме собаки
В США ученые выяснили, что присутствие в доме с детьми собаки, резко снижает риск шизофрении у них во взрослом возрасте.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о своей тяжелой юности
Бузова признается, что у нее практически нет времени на отдых и посещение магазинов, а потому она, как только появляется возможность зайти в бутик, старается купить, как можно больше вещей.
Происшествия
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии
Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Авто
Составили топ-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором
На третьей строчке - Nissan X-Trail с бесступенчатой КПП Jatco JF011E, работающей в связке с бензиновыми двигателями на 2,0 и 2,5 литра.