Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров. В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Видео с места смертельного пожара в бытовках в Подмосковье

РЕН ТВ01:42

При пожаре в тепличном комплексе в Раменском погибли восемь человек

Интерфакс04:06

Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми

РИА Новости04:02

Число погибших в результате пожара в бытовках в Подмосковье достигло восьми человек

ТАСС03:53

Число погибших при пожаре в Подмосковье возросло до 8

Телеканал 360°04:31

В Сети появилось видео с места пожара с восемью погибшими в Раменском округе

РИАМО05:00

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

RT на русском05:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество

В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек

Вести.Ru 05:04
Политика

В Крыму прокомментировали слова российского блогера об «аннексии»

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в беседе с РИА Новости Крым осудил высказывания российского блогера и феминистки Александры Митрошиной об "аннексии Крыма".
РИА Новости Крым 04:03
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM 05:16
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Общество

Греция и Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов в эфире «Болгарского национального радио» заявил, что Греция и Северная Македония начали получать газ по магистрали «Турецкий поток».
Профиль 05 января в 11:20
Хоккей

Барри Тротц: «Сегодня Варламов играл фантастически»

Спорт-Экспресс 02:18
Политика

Facebook ужесточил меры по борьбе с поддельными видео

Руководство Facebook объявило об ужесточении мер борьбы с размещением в социальной сети «фейковых» видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами и введение в заблуждение.
РБК 04:55
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана

США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН.
Lenta.ru вчера в 22:20
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
Происшествия

Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
BFM.ru 04:56
Кино

Начались съемки нового «Бэтмена»

Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Телепрограмма вчера в 04:52
Армия и оружие

Военные США отказались бомбить культурные объекты в Иране

США не будут бомбить культурные объекты в Иране, заявил американский министр обороны Марк Эспер.
Клопс 03:42
Армия и оружие

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
РБК вчера в 06:46
Происшествия

В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
Футбол

Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Российская газета 03:37
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Общество

Замок XIV века под Калининградом продают через электронный конкурс

РИА Новости вчера в 15:27
Экономика

Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Политика

Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Аргументы и Факты 04:19
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Авто

Новый арктический вездеход «Русак» протестировали в Архангельске

Новый арктический вездеход «Русак», созданный учеными Нижегородского технического института для перевозки людей и грузов на Крайнем Севере, прошел испытания в Архангельске.
Автоновости дня 05 января в 11:41
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Космос

Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года

06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Портал Поиск вчера в 01:49
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Lenta.ru вчера в 23:39
Футбол

Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»

Нева Спорт 04:38
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Космос

Опубликованы снимки галактики «Годзилла» с телескопа «Хаббл»

Учёные представили снимки телескопа «Хаббл». На них изображена новая галактика UGC 2885, однако СМИ назвали её «Годзиллой» из-за размеров.
News.ru вчера в 15:03
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:53
Общество

Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест

RT на русском 05:20
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Главное