Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. Об этом сегодня, 27 апреля, объявил глава региона Андрей Воробьев.

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