Коронавирус
REGNUMВ Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. Об этом сегодня, 27 апреля, объявил глава региона Андрей Воробьев.
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Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Коммерсантъ 16:48
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
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Политика
На сколько дней продлят в России режим самоизоляции
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Страницы Воронежской культуры 03:48
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
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Газета.Ru 12:39
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
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В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК 10:17
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
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Труд 06:26
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.
News.ru вчера в 10:25
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Общество
В Китае Vivo и Oppo вытеснили Huawei на третье место
В Китае смартфоны марок Oppo и Vivo вытеснили традиционного монополиста гаджетов, Huawei на 3 место.
МонаВиста 14:07
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Политика
Песков ответил на сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников
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Журналистская правда 08:15
Общество
В Госдуме прокомментировали идею переноса майских праздников
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею переноса майских праздников в 2020 году.
RT на русском 08:35
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно снова сменило курс
Piter.tv вчера в 06:29
Религия
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Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
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Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Игры
Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров
Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в России будет издаваться под названием "Одни из нас: Часть II") и самурайского экшена Ghost of Tsushima ("Призрак Цусимы").
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Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00