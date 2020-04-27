Коронавирус
REGNUMВ Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. Об этом сегодня, 27 апреля, объявил глава региона Андрей Воробьев.
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Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
Общество
В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
RT на русском 14:28
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Политика
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 15:57
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.
Lenta.ru 14:02
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Игры
Сюжетные видеоролики The Last of Us Part II утекли в Сеть до релиза
На видеохостинг YouTube неизвестные залили несколько роликов с геймплеем и катсценами игры The Last of Us Part II, которые содержат немало спойлеров к сюжетной кампании.
Российская газета 06:15
Здоровье
Увеличивающую риск заражения коронавирусом группу крови назвали
Как сообщает МедиаПоток, китайские исследователи утверждают, что люди, у которых вторая группа крови, могут попасть в зону заражения COVID-19.
МедиаПоток 11:46
Гаджеты
Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 10 19613.1005
Сегодня корпорация Microsoft выпустила Windows 10 build 19613.1005 для пользователей тестовых версий операционной системы, которые первыми получат сборки с новейшими функциями (Fast Ring).
3DNews 14:49
Общество
Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней.
РБК 05:05
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Общество
Минпромторг может заставить аптеки иметь в ассортименте маски
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство может выпустить правовой акт, предписывающий в обязательном порядке иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Газета.Ru 15:38
Авто
ВТБ снизил по автокредитам без залога ставки
Клиентам ВТБ банка предлагается принять участие в программе «Беззалоговый автокредит», где ставка составляет 8,4%. Максимально доступная сумма на покупку – 1,5 миллиона рублей.
32CARS.ru вчера в 03:58
Общество
Росавиация анонсировала график вывозных рейсов до 5 мая
В апреле вывоз на пару дней прекращали, но с 6 числа рейсы снова были возобновлены.
Эхо Москвы 15:30
Общество
ООН заявила о возможном историческом уровне безработицы после кризиса
Коронавирус может вызвать исторически высокий уровень безработицы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на доклад ООН.
Газета.Ru 16:13
Происшествия
Более тысячи человек заразились коронавирусом в Мурманской области
Мурманск, 27 апреля 2020, 23:20 — REGNUM За сутки в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
REGNUM 16:20
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Кино
На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
Piter.tv 10:00
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
Здоровье
Пик распространения коронавируса в Тульской области наступит в мае
27 апреля Алексей Дюмин провел заседания штаба по предотвращению коронавируса в Тульской области.
Тульская пресса 11:34
Политика
В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.
РИА Новости 16:38
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
РИА Новости 13:06
Общество
Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии
Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 14:47
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Религия
В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов
В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания».
RT на русском 12:18
Политика
На сколько дней продлят в России режим самоизоляции
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48