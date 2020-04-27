Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники

Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. Об этом сегодня, 27 апреля, объявил глава региона Андрей Воробьев.
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Власти Подмосковья намерены продлить режим самоизоляции на майские праздники

Экономика сегодня14:35

Режим повышенной готовности в Подмосковье продлят на майских праздниках. О ситуации с коронавирусом рассказал Андрей Воробьев

Kolomna-spravka.ru14:28

Губернатор Подмосковья назвал нужным пропускной режим во время майских праздников

Телеканал 360°13:51

Воробьев заявил о сохранении пропусков на майские праздники в Подмосковье

РБК14:08

В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники

РИА Новости14:01

Воробьев: Ограничительные меры из‑за коронавируса нужны на майских праздниках

РИАМО14:23

Губернатор Подмосковья продлил режим самоизоляции на майские праздники

Росбалт14:13
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Здоровье

Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
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Общество

В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса

Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
RT на русском 14:28
1
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением 9 мая

Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 15:57
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ вчера в 22:53
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Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.
Lenta.ru 14:02
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Здоровье

Врач курской инфекционной больницы записала обращение

Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
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Игры

Сюжетные видеоролики The Last of Us Part II утекли в Сеть до релиза

На видеохостинг YouTube неизвестные залили несколько роликов с геймплеем и катсценами игры The Last of Us Part II, которые содержат немало спойлеров к сюжетной кампании.
Российская газета 06:15
5
Здоровье

Увеличивающую риск заражения коронавирусом группу крови назвали

Как сообщает МедиаПоток, китайские исследователи утверждают, что люди, у которых вторая группа крови, могут попасть в зону заражения COVID-19.
МедиаПоток 11:46
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Гаджеты

Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 10 19613.1005

Сегодня корпорация Microsoft выпустила Windows 10 build 19613.1005 для пользователей тестовых версий операционной системы, которые первыми получат сборки с новейшими функциями (Fast Ring).
3DNews 14:49
Общество

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса

Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней.
РБК 05:05
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Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
655
Общество

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
287
Общество

Акцию «Бессмертный полк» в России 9 мая проведут онлайн

Бел.Ру 07:14
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Общество

Минпромторг может заставить аптеки иметь в ассортименте маски

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство может выпустить правовой акт, предписывающий в обязательном порядке иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Газета.Ru 15:38
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Авто

ВТБ снизил по автокредитам без залога ставки

Клиентам ВТБ банка предлагается принять участие в программе «Беззалоговый автокредит», где ставка составляет 8,4%. Максимально доступная сумма на покупку – 1,5 миллиона рублей.
32CARS.ru вчера в 03:58
25
Общество

Росавиация анонсировала график вывозных рейсов до 5 мая

В апреле вывоз на пару дней прекращали, но с 6 числа рейсы снова были возобновлены.
Эхо Москвы 15:30
1
Общество

ООН заявила о возможном историческом уровне безработицы после кризиса

Коронавирус может вызвать исторически высокий уровень безработицы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на доклад ООН.
Газета.Ru 16:13
1
Происшествия

Более тысячи человек заразились коронавирусом в Мурманской области

Мурманск, 27 апреля 2020, 23:20 — REGNUM За сутки в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
REGNUM 16:20
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Общество

Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко

Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
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Кино

На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»

Piter.tv 10:00
13
Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
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Здоровье

Пик распространения коронавируса в Тульской области наступит в мае

27 апреля Алексей Дюмин провел заседания штаба по предотвращению коронавируса в Тульской области.
Тульская пресса 11:34
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Политика

В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус

Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.
РИА Новости 16:38
Происшествия

В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната

РИА Новости 13:06
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Общество

Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии

Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 14:47
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Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
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Религия

В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов

В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания».
RT на русском 12:18
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Политика

На сколько дней продлят в России режим самоизоляции

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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