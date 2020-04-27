Коронавирус
REGNUMВ Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. Об этом сегодня, 27 апреля, объявил глава региона Андрей Воробьев.
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Губернатор Подмосковья назвал нужным пропускной режим во время майских праздников
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РИА Новости вчера в 23:59
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Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
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ФедералПресс вчера в 06:19
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РБК вчера в 21:06
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В Китае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом за сутки
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В седьмом сезоне проекта «Голос. Дети» победила Олеся Казаченко
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Общество
Свыше 900 российских военных заразились коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС России увеличилось до 901, заявили в Минобороны.
ANNA-News вчера в 14:54
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня вчера в 05:53
Общество
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Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн выступил с прогнозом о том, когда в России стабилизируется ситуация с коронавирусом, а число заболевших COVID-19 пойдет на спад.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
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Rusvesna.su 25 апреля в 09:20
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Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе шин
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110km.ru 25 апреля в 13:21
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Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
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Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
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Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
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