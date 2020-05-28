Коронавирус
РИА НовостиВ Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня
В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня. Так, региональные власти решили: При этом ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об ослаблении части ограничений.
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Парки и строительные магазины. Губернатор рассказал о постепенном снятии ограничений
Подмосковье Сегодня12:17
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Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM 18:48
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Кино
Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 20:00
Происшествия
На трассе в Приамурье найден труп коровы, привезенной из другого региона (фото 18+)
Идентификационный номер на бирке животного оказался не амурским – корову привезли из другого региона.
Амур.инфо 19:40
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru 18:21
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
На форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра Ангела Меркель озвучила условия отмены антироссийских санкций.
Деловое.ТВ 02:55
Общество
На аукционе Sotheby’s продали бутылку коньяка 1762 года разлива
«Бутылка коньяка Gautier 1762 года разлива — одного из старейших в мире сохранившихся коньяков и старейшего винтажного коньяка, когда-либо продававшегося на аукционе — была продана за £118 580», — говорится в заявлении.
RT на русском 19:14
Общество
СИА без конкурса отдало миллиардный подряд на дома в Корсакове
"Сахалинское ипотечное агентство" (акционерное общество, принадлежит ПСО) заключило миллиардный контракт на возведение жилых домов в Корсакове.
Сахалин.Инфо 19:44
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Единоборства
Гэтжи рассказал о своей тактике на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Bookmaker-ratings.ru 03:15
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Происшествия
Трамп поручил ускорить расследование смерти афроамериканца в Миннесоте
Вашингтон, 28 мая 2020, 10:36 — REGNUM В США ускорят расследование смерти афроамериканца, который скончался после жестокого обращения со стороны сотрудников полиции.
REGNUM 03:36
Кино
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube
Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС 19:25
Происшествия
17-летняя сахалинка попала в ДТП
В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир получила травмы.
Сахалин.Инфо 19:31
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Авто
Опубликовали изображения нового Haval H6
Издание «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных патентных изображений обновлённого кроссовера Haval H6 разработали рендеры будущего автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 09:26
Происшествия
Названа дата суда по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Представитель Южно-Сахалинского городского суда сообщил журналистам, что предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавинанамечено на 4 июня.
Московский Комсомолец 19:50
Футбол
У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что у четырех футболистов московского клуба выявлен коронавирус.
Soccer.ru 06:02
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода были каннибалами
Ученые уверены, что эти динозавры не отличались разборчивостью в пище, особенно в периоды, когда еды было мало, поэтому они могли употреблять мясо погибших представителей их же вида.
Сайт интересных новостей 15:10
Экономика
Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт вчера в 07:41
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ 18:50
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ
Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
REGNUM 11:44
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30