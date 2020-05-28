В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня. Так, региональные власти решили: При этом ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об ослаблении части ограничений.

В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня

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