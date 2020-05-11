Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

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