Коронавирус
РИА НовостиВ Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
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Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты
С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11:21
Армия и оружие
Издание NI проанализировало «истребитель Гитлера» с концепцией «летающего крыла»
Иностранное издание NI провело анализ «истребителя Гитлера», который создавался исходя из концептуальной наработки «летающего крыла».
Дни24 05:54
Экономика
Граждане теряют заработок и покой
Граждане теряют заработок и покой Во втором квартале 2020 года с учетом действующих двух пакетов правительственных мер поддержки экономики доходы граждан снизятся в годовом выражении на 20%.
Коммерсантъ 17:41
Общество
В Минтруде рассказали о размере выплат работникам соцучреждений
Дополнительные выплаты за работу во время пандемии работники соцучреждений начнут получать в июне, сообщили в Минтруде РФ.
Российская газета 15:34
Экономика
НПФ получили по итогам года 60 млрд руб. вознаграждения
Раньше фонды получали лишь 15% от заработанного инвестдохода по пенсионным накоплениям.
Коммерсантъ 17:41
Авто
В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий
В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.
F1news.ru 13:12
Общество
Врач рассказала о правилах использования защитных масок
По словам специалиста, менять маску следует, если на ней образовалась влага.
Известия 20:40
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Общество
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
Происшествия
В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Игры
Анонсированы шесть дополнений для Civilization VI
Firaxis Games анонсировала абонемент New Frontier Pass для Civilization VI, в который войдут шесть дополнений.
CyberSport.ru 13:05
Здоровье
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru 11:29
Политика
Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
Армия и оружие
За сутки ВСУ четыре раза обстреляли ЛНР
Новостной фронт вчера в 00:44
Общество
Жителей Кузбасса обязали носить медицинские маски
Губернатор отметил, что такая мера необходима, чтобы частичное снятие ограничений не вызвало быстрый рост заболеваемости.
Газета Кемерова 07:15
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.
iReactor 11:10
Общество
В МЧС РФ рассказали, как правильно носить медицинские маски
Москва, 12 мая 2020, 03:46 — REGNUM Жителям России следует плотно закреплять медицинские маски на лице в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса нового типа, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 20:46
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Космос
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны
Дни24 09 мая в 11:09
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05