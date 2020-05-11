Коронавирус
РИА НовостиВ Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
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Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Происшествия
На Колыме двое вахтовиков отметили получку поножовщиной
По версии следствия Отработав вахту, двое работников золотодобывающего предприятия поселились в съемной квартире одного из жилых домов по улице Мира в поселке Омсукчан.
Магаданская правда 19:48
Армия и оружие
СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу у России»
Норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование.
РИА Новости 19:43
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Авто
Lexus выпустит недорогой и компактный кроссовер BX
Китайские инсайдеры сообщают о новой разработке от Lexus. Японский бренд выпустит недорогой и компактный кроссовер BX.
Актуальные Новости 11:50
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего режима
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Политика
Американский генерал оправдал Белый дом
Отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома о Дне Победы в Европе было непреднамеренным.
Победа РФ 07:37
Политика
Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией
Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
Здоровье
Еще 34 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медики диагностировали коронавирус ещ у 34 человек. Среди них жители краевой столицы и района им. Лазо.
EastRussia вчера в 08:14
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Авто
В апреле продажи АвтоВАЗа снизились в три раза
Автоновости дня 01:59
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
Политика
Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу пандемии коронавирусной инфекции объявил, что режим нерабочих дней, открытый 30 марта, окончен.
Чемпионат 09:12
Общество
На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом
Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
Коммерсантъ 03:36
Энергетика
ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти
«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:17
Здоровье
Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Наука
Введение в Теорию всего: просто – о главной цели современной физики
Naked Science вчера в 05:39
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии
Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло у островов Идзу в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров.
REGNUM вчера в 20:27
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Общество
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02