Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Общество Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. 17

Происшествия На Колыме двое вахтовиков отметили получку поножовщиной По версии следствия Отработав вахту, двое работников золотодобывающего предприятия поселились в съемной квартире одного из жилых домов по улице Мира в поселке Омсукчан.

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты. 1,4K

Авто Lexus выпустит недорогой и компактный кроссовер BX Китайские инсайдеры сообщают о новой разработке от Lexus. Японский бренд выпустит недорогой и компактный кроссовер BX.

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 452

Финансы Обозначены условия для усиления рубля Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. 80

Политика Путин объявил о завершении нерабочего режима Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. 5,1K

Политика Американский генерал оправдал Белый дом Отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома о Дне Победы в Европе было непреднамеренным. 55

Здоровье Еще 34 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае В Хабаровском крае медики диагностировали коронавирус ещ у 34 человек. Среди них жители краевой столицы и района им. Лазо. 51

Общество Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году. 4

Общество На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал. 254

Энергетика ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти «ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). 80

Здоровье Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 5,4K

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 108

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло у островов Идзу в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Политика Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.