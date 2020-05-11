Коронавирус
РИА НовостиВ Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
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Сегодня президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу – постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника.
— Андрей Воробьев, российский политикРИА Новости 14:42
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Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
Общество
Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России
Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна 09 мая в 14:48
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«Доктора Кто» в 2021 году ждёт игра для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС
Пока о проекте ничего неизвестно, но фанатов ждут новые приключения, интригующий сюжет, Плачущие ангелы, Далеки и, конечно, сам Доктор в исполнении Джоди Уиттакер.
Игромания.ру 09:57
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Политика
Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней
В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
Общество
Музеи Ленинградской области возобновят работу с 12 мая
Музеи Ленинградской области, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, вернутся к работе с 12 мая.
Известия 15:14
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК 10:36
Общество
СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой
Брат известной телеведущей Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Вечерняя Москва 14:15
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
Наука
Годичные кольца рассказали о засухах в бассейне Миссури
Засухи в бассейне реки Миссури на рубеже XX и XXI веков были самыми разрушительными за последние 1200 лет, что подчеркивает антропогенное влияние на них.
N+1 15:00
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Глава Дагестана заявил о выходе республики на плато по коронавирусу
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.
RT на русском 14:31
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Космос
Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела
Ступень китайской ракеты-носителя, использованная для вывода на орбиту испытательной версии космического корабля, сгорела в понедельник в плотных слоях атмосферы над Атлантикой.
ТАСС 14:52
Авто
В апреле продажи АвтоВАЗа снизились в три раза
Автоновости дня 01:59
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Общество
Во время репетиций парада Победы коронавирусом заразились 376 военных
Во время репетиции 376 человек заразились коронавирусом, так как меры профилактики в ходе мероприятия игнорировали: военные готовились без масок, а зараженных не изолировали.
Вечерний курьер 15:23
Общество
Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК вчера в 17:02
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Общество
Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
Newsroom24 14:04
Общество
Режим самоизоляции снят в Мурманской области
Снятию режима самоизоляции способствует и достаточное наличие коек в медицинских учреждениях.
Новости Мурманской области 11:55
Общество
Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
RT на русском 10:19
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46