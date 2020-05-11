Коронавирус
РИА НовостиВ Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
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Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Происшествия
Курбана Кубасаева увезли из колонии в неизвестном направлении
Бывшего руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Курбана Кубасаева, осужденного на 5 лет за получение взятки, вывезли из колонии, где он отбывал наказание, в неизвестном направлении.
АиФ Дагестан 05:06
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Игры
Анонсированы шесть дополнений для Civilization VI
Firaxis Games анонсировала абонемент New Frontier Pass для Civilization VI, в который войдут шесть дополнений.
CyberSport.ru 13:05
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала до $29,98 за баррель.
Коммерсантъ 04:57
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Lenta.ru 09:41
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменен
MOS.news 01:02
Общество
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
Энергетика
ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи
Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM 12:02
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Шоу-бизнес
Размер пенсии Юрия Стоянова поразил россиян
Uznayvse.ru 11:15
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Общество
В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения Путина
В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения президента России Владимира Путина в рамках заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Газета.Ru 14:53
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
Общество
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости 12:50
Политика
Чешские СМИ обвинили российского дипломата в доставке яда
Чешское сетевое издание Seznam обвинило российского дипломата Андрея Викторовича К. в доставке в страну смертельного яда рицина.
URA.Ru вчера в 23:41
Общество
МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ вчера в 21:42
Общество
Губернатор Ленобласти переболел коронавирусом
В Санкт-Петербурге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко публично сообщил, что он переболел коронавирусом.
Вестник СЗФО 07:57
Общество
Россияне выступили за снятие запрета на прогулки и занятия спортом
Около 65-66% россиян считают, что наиболее оправданно в ситуации с возможным снятием ограничений из-за коронавируса разрешить прогулки, говорится в исследовании ресурса стопкоронавирус.рф.
Взгляд.ру 13:11
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
Умер экс-глава Рязанской области Олег Ковалев
Олег Ковалев был губернатором Рязанской области с марта 2008-го по февраль 2017-го года.
Piter.tv 06:43
Общество
В Крыму режим самоизоляции продлили до лета
В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец 09:24
Экономика
Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев
3% производств уже закрылись, еще 6 надеются продержаться до полугода.
Эхо Москвы 16:02
Музыка
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube 26 стран
Клип на песню «Hypnodancer» группы Little Big, вышедший 8 мая, стал лидером на YouTube сразу в 26 странах, сообщила группа в официальном Instagram-аккаунте.
Sibnet Новости 00:52
Гаджеты
Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G
Еще в Snapdragon 768G увеличили на 15% производительность графического процессора Adreno 620, а частота CPU увеличилась с 2,4 до 2,8 ГГц.
Astera 13:44
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК 09:30