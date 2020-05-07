Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье продлили режим ограничений

Как следует из документа, цифровые пропуска в области сроком действия до 11 мая продолжат функционировать до 31 мая. Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
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Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

Интерфаксвчера в 17:42

Режим самоизоляции продлили до конца мая в Подмосковье

Подмосковье Сегодня01:00

Режим самоизоляции продлили в Подмосковье до 31 мая

Известиявчера в 20:28

В Подмосковье режим самоизоляции продлен до 31 мая

Чехов Видвчера в 18:07

Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая

РИАМО01:05

В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая

РИА Новостивчера в 16:57

В Подмосковье продлили действие цифровых пропусков до 31 мая

ТАССвчера в 16:39
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Космос

Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В»

OAnews 05 мая в 11:15
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Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
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Здоровье

Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19

Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
Украина.ру вчера в 09:19
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Имущество Сергея Жигунова распродали на торгах за долги

В результате образовался многомиллионный долг. Банк через суд инициировал реализацию имущества Жигунова.
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Политика

Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписан 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, 8 мая 1945 года, подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.
Парламентская газета вчера в 17:32
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
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Общество

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
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Общество

В Новосибирске продлят режим самоизоляции после 11 мая

Режим самоизоляции для граждан, введённый в Новосибирской области из-за коронавируса, после 11 мая снят не будет; в регионах ещё не достигнут пик заболеваемости.
Сиб.фм 01:19
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
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Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 07:23
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Политика

Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон

Цензуры.Нет вчера в 03:36
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:15
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
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Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
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Происшествия

При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб человек

ТАСС 01:03
Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ вчера в 02:26
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Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
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Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Авто

Автодилеры Америки вывозят машины в море

Автомобильный рынок США находится в трудной ситуации — продажи упали до минимума, а производство машин продолжается.
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Общество

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых при терапии коронавируса, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:27
Армия и оружие

Российские военные возвращаются из Италии на родину

Москва, 8 мая 2020, 08:43 — REGNUM Российские военнослужащие, оказывающие помощь местным властям в борьбе с коронавирусом, возвращаются домой.
REGNUM 01:43
Общество

Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
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В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

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Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
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Футбол

Президент «Лиона» обратился в суд из-за досрочного завершения сезона

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, как и обещал, подал апелляцию в административный суд Парижа в знак протеста против досрочного завершения сезона в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.
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Российские суды вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая

Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая, говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде.
Российская газета 01:17
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