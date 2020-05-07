Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье продлили режим ограничений

Как следует из документа, цифровые пропуска в области сроком действия до 11 мая продолжат функционировать до 31 мая. Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
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В Подмосковье продлили действие цифровых пропусков до 31 мая

ТАСС16:39

Режим самоизоляции продлен в Подмосковье до 31 мая

Известия17:04

Власти Подмосковья вслед за мэрией Москвы продлили режим изоляции до лета

Эхо Москвы17:02

В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая

РИА Новости16:57

В Подмосковье продлили режим ограничений

RT на русском16:42

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

Интерфакс17:42

Действие цифровых пропусков в Подмосковье продлили до 31 мая

РБК16:58
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Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

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