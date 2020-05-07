В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая для борьбы с коронавирусом. Цифровые пропуска продолжат действовать до этого периода, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.

В Подмосковье режим изоляции граждан продлен до 31 мая

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