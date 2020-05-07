Коронавирус
КоммерсантъВ Подмосковье режим изоляции граждан продлен до 31 мая
В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая для борьбы с коронавирусом. Цифровые пропуска продолжат действовать до этого периода, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.
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Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
RT на русском вчера в 17:09
Здоровье
Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19
Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
Украина.ру вчера в 09:19
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 22:41
Политика
КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным
Неконституционными признаны соглашение между правительствами двух стран о предоставлении Молдавии государственного финансового займа, постановление правительства Молдавии от 13 марта о начале переговоров по выдаче кредита, а также документ о ратификации этого постановления.
РБК вчера в 17:14
Экономика
Белоусов предупредил о вступлении в более сложный экономический период
Ново-Огарево, Московская область, 6 мая 2020, 17:46 — REGNUM Исполняющий обязанности главы правительства Российской Федерации Андрей Белоусов считает, что Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики.
REGNUM 06 мая в 10:46
Здоровье
России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса
Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
Компания вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Ведомости вчера в 07:48
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform вчера в 03:48
Армия и оружие
ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море
В Сети появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море, состоящей из трех эсминцев ВМС США — «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» — и одного британского фрегата «Кент», а также американского корабля снабжения «Сапплай».
РБК вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Британская певица Адель продемонстрировала свою внешность после сильного похудения.
Discover24 06 мая в 16:11
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август
Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru 06 мая в 23:33
Политика
США и Китай договорились начать реализацию первой фазы торговой сделки
Пекин, 8 мая 2020, 06:15 — REGNUM Приступить к созданию благоприятных условий для реализации первой фазы торговой сделки договорились вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер во время телефонного разговора.
REGNUM вчера в 23:15
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Депутат Госдумы призвал открыть курорты Алтайского края
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей страничке в Instagram заявил, что экономика нашей страны понесла ощутимые потери.
Алтайская правда вчера в 23:03
Авто
ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны
Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня 06 мая в 01:06
Энергетика
Цена Brent превысила $31 после повышения поставочных цен Saudi Aramco
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 6,08%, до $31,64 за баррель по состоянию на 13:37 мск.
РБК вчера в 07:07
Общество
Аксенов заявил о возможной отмене курортного сезона в Крыму
Предприятия курортной сферы и общепита не начнут работать, пока ситуация с распространением коронавируса не улучшится.
Известия вчера в 04:28
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Общество
С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим
Посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, а также в перчатках.
Эхо Москвы вчера в 22:08
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия вчера в 01:46
Музыка
Еще один клип Little Big преодолел отметку в 100 млн просмотров
Клип российской группы Little Big на композицию GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на хостинге YouTube.
Аргументы и Факты 04 мая в 20:31
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Шоу-бизнес
У певца Шуры вновь выявили онкологию
Певец пришел в программу Анны Седоковой на YouTube и рассказал о своем недуге. О новом витке заболевания певец узнал случайно.
Петербургский дневник вчера в 12:12
Политика
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой КНР над коронавирусом
«Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достиг успехов в работе против эпидемии COVID-19», - говорится в сообщении ЦТАК.
Комсомольская правда вчера в 18:30
Политика
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник Коневу.
РИА Новости вчера в 17:47