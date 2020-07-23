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РИА Новости
РИА Новости

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.В источнике
С чего всё началось
Отмечается, что руководители и сотрудники предприятий и органов власти, которые обязаны находиться на рабочем месте, могут не соблюдать указанное требование, говорится на официальном сайте
 правительства Московской области.
Вечерняя Москвавчера в 12:23
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Эхо Москвывчера в 15:33
РБК

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

РБКвчера в 13:38
РИАМО

Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа

РИАМОвчера в 12:09
ТАСС

Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Подмосковье до 9 августа

ТАССвчера в 12:20
РИА Новости

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

РИА Новостивчера в 12:19
Говорит Москва

В Подмосковье до 9 августа продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Говорит Москвавчера в 12:17
Радио 1

Для пожилых жителей Подмосковья продлили режим самоизоляции

Радио 1вчера в 13:02
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новостивчера в 14:54
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«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новостивчера в 04:16
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На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ruвчера в 16:47
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM22 июля в 15:47
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