В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

НТВ 15

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.