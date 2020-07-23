В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.В источнике
С чего всё началось
Отмечается, что руководители и сотрудники предприятий и органов власти, которые обязаны находиться на рабочем месте, могут не соблюдать указанное требование, говорится на официальном сайте
правительства Московской области.
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