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РИА Новости
РИА Новости

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.В источнике
С чего всё началось
Отмечается, что руководители и сотрудники предприятий и органов власти, которые обязаны находиться на рабочем месте, могут не соблюдать указанное требование, говорится на официальном сайте
 правительства Московской области.
Вечерняя Москвавчера в 12:23
Подробнее о событии
РИА Новости

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

РИА Новостивчера в 12:19
РБК

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

РБКвчера в 13:38
Радио 1

Для пожилых жителей Подмосковья продлили режим самоизоляции

Радио 1вчера в 13:02
ТАСС

Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Подмосковье до 9 августа

ТАССвчера в 12:20
Эхо Москвы

Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Эхо Москвывчера в 15:33
Говорит Москва

В Подмосковье до 9 августа продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Говорит Москвавчера в 12:17
РИАМО

Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа

РИАМОвчера в 12:09

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Известия17:01
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компаниявчера в 08:55
25

Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM17:04
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Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217

В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ru22 июля в 13:45
1

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАССвчера в 04:11
1

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ruвчера в 03:03
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«Съели кости и выпили кровь»: На Украине рассказали шокирующую историю об «издевательствах над трупом» наёмника

«Установить, из какого оружия был убит военный медик (именно так оккупанты называют иностранного наемника — РВ), по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области», — сообщили в штабе.
Rusvesna.suвчера в 16:48