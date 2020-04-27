Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.

В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники

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