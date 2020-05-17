Коронавирус
РИА НовостиВ Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
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Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями.
— Андрей Воробьев, российский политикНТВ 09:04
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Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru 08:13
Общество
В МВД разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что нарушители самоизоляции получают предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
Live24 02:13
Общество
160 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:43
Общество
Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала»
Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.
РБК 08:12
Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
Происшествия
В Краснодарском крае умер болевший коронавирусом пациент
Пациент сразу же был переведен в СКИБ. 1 мая его состояние ухудшилось, в связи с чем, его перевели в отделение реанимации.
Администрация Краснодарского края 05:28
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Общество
В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих
Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
Попова объяснила, почему многие россияне не переболели коронавирусом
Профилактические меры защитили большинство граждан Российской Федерации от коронавирусной инфекции, заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
iReactor 08:27
Культура
Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
На сайте журнала Forbes завершилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет, куда вошел танцор из клипа Uno группы Little Big Дмитрий Красилов, которого прозвали Пухляшом.
Известия 07:40
Происшествия
Под окнами дома на Верности нашли тела женщины и ребенка
Gazeta.SPb вчера в 07:35
Общество
В России за сутки выявили 9709 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России число случаев коронавируса увеличилось на 9709 – до 281 752, при этом 42,4% новых случаев – пациенты с бессимптомным течением болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:43
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика
США допустили размещение ядерных ракет в Польше
Говоря о «справедливой доле» Польши, посол, вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2 процентов ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО, отмечает «Голос Америки».
Lenta.ru вчера в 07:05
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Дроздов перешел в «Факел»
Пресс-служба "Факела" сообщает о переходе в воронежский клуб полузащитника Никиты Дроздова.
Soccer.ru 07:04
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Происшествия
В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП
Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 09:13
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 03:01