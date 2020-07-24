Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий. 82-летний мужчина ушел в лес за грибами и с тех пор не вернулся домой. По одной из версий, прославленный спортсмен мог утонуть в реке, на поверхности которой были найдены его вещи.
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе пропал в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, 82-летний советский борец вольного стиля и самбист, олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий пропал в подмосковной Рузе. По информации телеканала, 22 июля днем мужчина отправился в лес за грибами и заблудился, ведутся его поиски.
РЕН ТВ03:17

Подробнее о событии

Сын Иваницкого предположил, почему отец мог пропасть без вести

RT на русском06:33

Источник: следов криминала в исчезновении в Подмосковье олимпийского чемпиона нет

ТАСС06:31

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

Газета.Ru05:51

Олимпийский чемпион по вольной борьбе пропал в Подмосковье

Спорт-Экспресс03:40

СМИ: В Подмосковье пропал олимпийский чемпион Александр Иваницкий

БИЗНЕС Online03:40

Олимпийский чемпион по вольной борьбе пропал в Подмосковье

РЕН ТВ03:17

Олимпийский чемпион по борьбе Александр Иваницкий пропал в Подмосковье

РИА Новости04:26
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции могут начать в группах риска уже в августе.
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Здоровье

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Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
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Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
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Открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге, где загорелся кабель.
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Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек

Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
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В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта

На место приехали археологи и прочие эксперты. По мнению исследователей, останки мамонта принадлежали взрослой особи.
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Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
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Футбол

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа

Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

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Происшествия

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Происшествия

В волгоградских больницах скончались две пациентки с коронавирусом

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Вчера испанское спортивное издание Sport выставило оценки игрокам сине-гранатовых по итогам нынешнего сезона Примеры.
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Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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В WhatsApp появится функция привязанных устройств

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Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
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Советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, призёр чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.
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