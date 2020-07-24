Как стало известно РЕН ТВ, 82-летний советский борец вольного стиля и самбист, олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий пропал в подмосковной Рузе. По информации телеканала, 22 июля днем мужчина отправился в лес за грибами и заблудился, ведутся его поиски.

с чего всё началось

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий. 82-летний мужчина ушел в лес за грибами и с тех пор не вернулся домой. По одной из версий, прославленный спортсмен мог утонуть в реке, на поверхности которой были найдены его вещи.

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

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