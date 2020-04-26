Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

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