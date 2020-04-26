Коронавирус
РИА НовостиВ Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
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В Московской области рассказали, где фиксируют больше всего заболевших коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 18:24
Оперштаб Подмосковья назвал города — лидеры по числу зараженных COVID-19
Вечерняя Москвавчера в 19:18
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Вести.Ru вчера в 18:36
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В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
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МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
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Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
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Общество
В Москве умерли 38 больных коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 16:31
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
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Экономика
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Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
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iReactor 24 апреля в 09:55
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Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
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Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
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США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные
Коммерсантъ вчера в 20:59
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 24 апреля в 09:23
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Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 24 апреля в 08:31
Происшествия
58 новых пациентов с коронавирусом выявили в Новосибирске
В Новосибирской области за сутки выявили ещё 58 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:37
Экономика
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия вчера в 02:20
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС вчера в 11:11
Футбол
«Реал» хочет подписать Мбаппе и Холанна к юбилею президентства Переса
Ранее сообщалось, что он не намерен продлевать соглашение. Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн — еще одна трансферная цель.
Спорт-Экспресс вчера в 18:25
Финансы
Доллар на открытии торгов вырос, евро — снизился
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов вырос на 0,10%, до 74,85 руб. Курс евро понизился на 0,31%, до 80,38 руб.
Коммерсантъ 24 апреля в 03:11
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Шоу-бизнес
Максим Фадеев съехал от жены и сына
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
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Армия и оружие
На Украине поддержали появление 54 истребителей США вблизи Камчатки
Соединенные Штаты значительно укрепят свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах благодаря развертыванию к 2021 году на Аляске 54 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.
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Происшествия
На западе Москвы произошел пожар в автосервисе
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Армия и оружие
В Сети высмеяли поход украинских моряков
Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Известия вчера в 22:49
Происшествия
24 лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области
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