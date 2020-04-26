Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
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Названы наиболее инфицированные коронавирусом города в Подмосковье

ТК Звезда02:05

Оперштаб назвал наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье

РБКвчера в 19:42

Названы города, лидирующие по числу зараженных COVID-19 в Подмосковье

РЕН ТВвчера в 18:12

В Подмосковье наибольшее число инфицированных коронавирусом выявили в Одинцове и Люберцах

ТАССвчера в 18:32

В Московской области рассказали, где фиксируют больше всего заболевших коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 18:24

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Известиявчера в 18:56

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:01
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Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
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Технологии

Эксперт рассказал об опасности смартфона в период пандемии

При бесконтрольном использовании всевозможных устройств (смартфоны, планшеты и компьютеры) страдает зрение и осанка, причем в первую очередь у детей.
Известия вчера в 23:01
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Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
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Общество

Жители Испании смогут выходить на прогулки с 2 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что жители страны смогут выходить на прогулки и заниматься спортом с 2 мая.
RT на русском вчера в 15:14
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
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Музыка

Определился победитель шоу «Голос. Дети»

Олеся Казаченко несколько раз была лауреатом и гран-призером международных и всероссийских конкурсов.
URA.Ru вчера в 06:03
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Политика

Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РИА Новости вчера в 23:07
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
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Единоборства

Президент UFC рассказал, когда вернется Хабиб

По словам главы американского промоушена, дагестанский чемпион организации в легком весе сойдётся с победителем поединка Гэтжи – Фергюсон.
Лезги газет вчера в 15:51
7
Общество

Орешкин выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Помощник президента РФ Максим Орешкин в телеэфире 25 апреля заявил, что наступивший мировой кризис из-за пандемии коронавируса по масштабу сравним со Второй Мировой войной.
Piter.tv вчера в 11:25
96
Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
246
Общество

В Саратовской области еще 40 человек заболели коронавирусом

На 26 апреля в Саратовской области у 305 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из них 34 — выздоровели, 2 — скончались.
Kursk.com 02:27
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Технологии

Началось самое глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет

Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за последние 20 лет, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 апреля в 13:13
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Армия и оружие

Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО

После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня вчера в 13:50
29
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
215
Технологии

Доказана возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере

Доказана возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:02
5
Футбол

СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами

Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.
RT на русском вчера в 13:39
Общество

Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве

В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
Свободная Пресса вчера в 06:25
2
Происшествия

Украинская клиника продавала младенцев за границу

Руководство одной из украинских клиник организовало продажу новорожденных за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.
URA.Ru вчера в 23:55
2
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ вчера в 01:29
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Общество

Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Урал-пресс-информ 02:03
Армия и оружие

Испытания «Ольхи-М» прошли в Одесской области

Украинское военное ведомство показало, как на полигоне в Одесской области проходит подготовка к испытанию ракеты "Ольха-М".
Народные новости вчера в 12:31
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Политика

Белый дом опроверг возможную отставку главы минздрава США

Администрация президента США отрицает информацию о возможной замене главы министерства здравоохранения страны Алекса Азара из-за кризисной ситуации с распространением коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джадда Дира.
Газета.Ru вчера в 23:11
17
Общество

В Роспотребнадзоре предлагают продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России режим самоизоляции необходимо продлить еще на две недели.
АБН 01:54
4,3K
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
59
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,5K
Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
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Армия и оружие

ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Газета.Ru 01:50
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