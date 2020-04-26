Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Происшествия Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск». 663

Общество Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил. 273

Технологии Эксперт рассказал об опасности смартфона в период пандемии При бесконтрольном использовании всевозможных устройств (смартфоны, планшеты и компьютеры) страдает зрение и осанка, причем в первую очередь у детей. 34

Экономика Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. 5

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 70

Политика Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии. 18

Единоборства Президент UFC рассказал, когда вернется Хабиб По словам главы американского промоушена, дагестанский чемпион организации в легком весе сойдётся с победителем поединка Гэтжи – Фергюсон. 7

Общество Орешкин выделил три особенности кризиса из-за коронавируса Помощник президента РФ Максим Орешкин в телеэфире 25 апреля заявил, что наступивший мировой кризис из-за пандемии коронавируса по масштабу сравним со Второй Мировой войной. 96

Общество В Саратовской области еще 40 человек заболели коронавирусом На 26 апреля в Саратовской области у 305 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из них 34 — выздоровели, 2 — скончались. 160

Общество Глава новосибирского МВД подал в отставку Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года. 215

Футбол СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Происшествия Украинская клиника продавала младенцев за границу Руководство одной из украинских клиник организовало продажу новорожденных за границу под прикрытием программы суррогатного материнства. 2

Политика Белый дом опроверг возможную отставку главы минздрава США Администрация президента США отрицает информацию о возможной замене главы министерства здравоохранения страны Алекса Азара из-за кризисной ситуации с распространением коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джадда Дира. 17

Общество В Роспотребнадзоре предлагают продлить режим самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России режим самоизоляции необходимо продлить еще на две недели. 4,3K

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 59