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Общество Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах По информации газеты Asahi, хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа.

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