Происшествия
Газета.RuВ Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
В Клинском районе находится 92-я Инструкторско-исследовательская эскадрилья ВВС, как раз эксплуатирующая Ми-8. Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. Все трое членов экипажа погибли.
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Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
Общество
Кембриджский университет не планирует очных лекций до лета 2021 года
Кембриджский университет не планирует возобновлять очные лекции для студентов до лета 2021 года в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Мошенники стали похищать деньги россиян через сайты курьерских служб
В России мошенники стали использовать сайты популярных курьерских служб для похищения средств и данных банковских карт.
Газета.Ru вчера в 17:00
Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Больше всего владельцы смартфонов в США удовлетворены покупкой Samsung Galaxy Note 9. Об этом заявили 85% участников общенационального опроса.
Телеканал 360° вчера в 20:02
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Елена Степаненко произвела фурор в облегающих лосинах
Снимок в узких леопардовых лосинах удивил даже ее.
7Дней.ру вчера в 21:00
Кино
На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»
На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России вчера в 07:44
Общество
Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах
По информации газеты Asahi, хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа.
REGNUM 00:02
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Политика
Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото
Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
Вести.Ru вчера в 23:35
Общество
Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами
Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА вчера в 08:17
Экономика
В Барнауле создадут банк земельных участков для застройщиков
Мэр заявил о необходимости увеличить объемы строительства в 1,5 раза и создать банк земельных участков, сообщил пресс-центр мэрии.
Алтапресс 01:06
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings вчера в 15:30
Общество
5 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии
В Удмуртии, по состоянию на утро 17 мая, выявлено еще 5 случаев новой коронавирусной инфекции.
Известия Удмуртской Республики 17 мая в 03:30
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 18 мая в 10:48
Политика
Лавров проведет разговор с главой МИД Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ вчера в 10:40
Общество
Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу
По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа.
Lenta.ru вчера в 11:37
Авто
Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class
В салоне купе и кабриолета появится передовая информационно-развлекательная система MBUX, а в оснащение войдут обновленные ассистенты водителя и доработанные системы безопасности.
Автоновости дня вчера в 05:00
Экономика
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения.
Российская газета 18 мая в 11:52
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
REGNUM вчера в 06:10
Происшествия
В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19
Как сообщает оперативный штаб региона, это пациент, находившийся в тяжелом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией.
REGNUM вчера в 23:48
Здоровье
Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом
Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:55
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 18 мая в 01:42
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20