Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку

Вертолёт совершал полёт без боекомплекта, передаёт РИА Новости. «Около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полёта в 20 километрах от населённого пункта Клин (Московская область) совершил жёсткую посадку на безлюдной местности вертолёт Ми-8 ВКС России», — говорится в сообщении.
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