Вертолёт совершал полёт без боекомплекта, передаёт РИА Новости. «Около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полёта в 20 километрах от населённого пункта Клин (Московская область) совершил жёсткую посадку на безлюдной местности вертолёт Ми-8 ВКС России», — говорится в сообщении.

Общество Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала. 23

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 546

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 225

Здоровье Предсказали катастрофичный уровень смертности от коронавируса По предварительным прогнозам, если до конца года в Соединенных штатах будет инфицировано столько же людей, как во время эпидемии гриппа в 2018-2019 годах, то в таком случае, число смертельных случаев от COVID-19 превысит полмиллиона человек. 48

Политика Минобороны построит в Дагестане медцентр для больных коронавирусом Как уточняется, центр будет построен по типовому проекту Минобороны РФ, который уже реализован в Хабаровске и Подольске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 медцентров на 1600 мест в 15 регионах страны. 6

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 725

Политика Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат. 10

Общество В Нидерландах с 1 июня заработают бары, рестораны и кинотеатры В Нидерландах места общественного питания, кинотеатры и театры смогут возобновить работу с 1 июня.

Экономика Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом. 752

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 501

Футбол 3 представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом По информации The Athletic, в «Уотфорде» было зафиксировано 3 позитивных теста.

Наука Строение кисти австралопитека указало на «двойное» использование рук Ученые проанализировали внутреннюю структуру тканей костей и сочленений кисти руки Australopithecus sediba (напомним, ранее на примере анатомии этих приматов было показано, насколько легче было рожать нашим предкам). 4

Общество В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов. 184