В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине
Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте. Об этом 5 апреля сообщается на сайте подмосковного правительства.В источнике
С чего всё начиналось
В постановлении губернатора Андрея Воробьева говорится, что граждане обязаны не покидать места проживания за исключением выхода в магазин, аптеку, выноса мусора, обращения за медпомощью.
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