В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте. Об этом 5 апреля сообщается на сайте подмосковного правительства. В источнике