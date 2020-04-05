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В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине
Live24
  • РЕН ТВ0:26
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Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте. Об этом 5 апреля сообщается на сайте подмосковного правительства.В источнике
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С чего всё начиналось
В постановлении губернатора Андрея Воробьева говорится, что граждане обязаны не покидать места проживания за исключением выхода в магазин, аптеку, выноса мусора, обращения за медпомощью.
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Власти сообщили правила передвижения на автомобилях в Подмосковье

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