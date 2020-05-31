Религия

Вести.RuВести.RuВ Подмосковье разрешили ходить в храмы

В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Читать в источнике
Комментировать203

Подробнее о событии

В Подмосковье разрешили посещать храмы и проводить богослужения

РБК13:20

В Подмосковье разрешили богослужения на улице и посещение храмов

ТАСС13:02

В Московской области разрешили посещать храмы РПЦ

РИА Новости12:09

Верующим Подмосковья разрешили ходить в храмы

Говорит Москва12:20

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru12:15

Верующим разрешили посещать подмосковные храмы

РИАМО12:35

В Подмосковье разрешили посещать храмы РПЦ

РЕН ТВ12:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Политика

Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:17
1,1K
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,6K
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru 06:07
32
Политика

Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут

Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
6,3K
Общество

Канал имени Москвы снова потек

Судоходство на проблемном участке остановлено до 16 июля Как стало известно "Ъ", аварийный участок на канале имени Москвы, из-за закрытия которого в 2019 году компании потеряли грузопоток в 1,5 млн тонн, снова не работает.
Коммерсантъ 18:05
Армия и оружие

Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года

Военное дело 07:55
8
Футбол

«Барселона» возобновит сезон в Примере 13 июня, «Реал» — 14-го

Чемпионат 17:23
Общество

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Известия 17:34
339
Армия и оружие

Северный флот проведет учения с участием более 30 кораблей

Северный флот РФ планирует в ближайший месяц провести масштабные учения в Баренцевом и Норвежском морях с участием более 30 кораблей и 20 летательных аппаратов, сообщил командующий СФ Александр Моисеев.
РИА Новости 18:17
Происшествия

Комендантский час введен в 15 городах США

Свободная Пресса вчера в 23:18
223
Кино

Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

News.ru 15:11
5
Космос

«Роскосмос» испытает две новые ракеты

«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет.
BFM.ru 06:24
278
Общество

Спикер Мосгордумы заработал за 2019 год почти 2 млрд рублей

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 млрд рублей. Это в 79 раз больше, чем годом ранее.
Росбалт вчера в 14:32
2,5K
Хоккей

Терещенко раскритиковал жесткий потолок зарплат в КХЛ

Российский хоккеист Алексей Терещенко подверг критике жесткий потолок зарплат, который будет введен в КХЛ со следующего сезона.
ProstoProSport 12:18
2
Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
1
Энергетика

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
121
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
11
Экономика

Сбербанк подключился с СБП: переводы стали бесплатными

Бесплатные переводы до 100 тысяч рублей по номеру телефона станут доступны десяткам миллионам клиентов Сбербанка.
News102.ru 29 мая в 07:51
138
Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
833
Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
448
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
12
Гаджеты

Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон

Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera 10:39
13
Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»

Кinomania 17:14
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
52
Политика

Эксперт оценил указ Трампа о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании социальных сетей в связи с грядущими президентскими выборами, рассказал RNS исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Rambler News Service 29 мая в 06:13
254
Армия и оружие

Азербайджан заявил о готовности применения военной силы в Карабахе

Готовность к применению силы в Нагорном Карабахе выразило министерство обороны Азербайджана, передает 31 мая «Интерфакс-Азербайджан».
ИА Красная Весна 16:35
6
Происшествия

Двое боевиков ликвидированы в Сунже

Вести.Ru вчера в 12:05
1K
Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 05:19
Армия и оружие

Армия получит 76 модернизированных Су-34

До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня 29 мая в 08:33
8
Здоровье

Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что выступает против предложения Кузнецовой, так как считает его в нынешней социально-экономической ситуации «непродуманным и очень опасным».
РБК 29 мая в 06:18
142
Как работают Яндекс.Новости?
Главное