Религия

Вести.RuВести.RuВ Подмосковье разрешили ходить в храмы

В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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В Подмосковье разрешили посещать храмы и проводить богослужения

РБК13:20

В Подмосковье разрешили посещать храмы РПЦ

РЕН ТВ12:09

Верующим разрешили посещать подмосковные храмы

РИАМО12:35

Верующим Подмосковья разрешили ходить в храмы

Говорит Москва12:20

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru12:15

В Московской области разрешили посещать храмы РПЦ

РИА Новости12:09

В Подмосковье разрешили богослужения на улице и посещение храмов

ТАСС13:02
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