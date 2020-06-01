Коронавирус
РБКВ Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
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Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Футбол
Чемпионат Италии возобновится 20 июня перенесенными матчами
20 и 21 июня пройдут перенесенные матчи 25-го тура чемпионата Италии, чтобы у всех было сыграно по 26 встреч.
Спорт-Экспресс 15:35
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации
"Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.
РЕН ТВ 16:38
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае
Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае и это первое снижение ценника на устройство с момента его презентации в феврале.
UfaTime.ru вчера в 16:05
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
RT на русском 08:37
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Игры
Ранние отзывы о The Last of Us 2: улучшили почти все, что было в оригинале
1 июня спало эмбарго на ранние превью The Last of Us 2: журналисты, получившие игру неделей ранее, смогли рассказать о впечатлениях на основе 2 часов финальной версии игры.
Cyber.sports.ru 14:01
Футбол
Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»
Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
ГЛАС.RU 14:17
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Здоровье
Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками
Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
Lenta.ru 08:11
Здоровье
РПЦ поддержала инициативу детского омбудсмена о сокращении абортов
Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ряд мер о профилактике абортов.
Neva.Today 16:03
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Политика
Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7
Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
REGNUM 16:48
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Энергетика
В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин
В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний.
ForPost 12:16
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом превысило шесть миллионов
Более шести миллионов землян по состоянию на 1 июня были заражены коронавирусом.
Ридус 16:31
Общество
В Москве задержаны участники пикетов в защиту журналиста Ильи Азара
У здания управления МВД Москвы на Петровке были задержаны 9 человек, организовавших одиночные пикеты в поддержку арестованного 28 мая журналиста Ильи Азара.
Вести Подмосковья 12:44
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Футбол
Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб
По данным источника, Смолов попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов турецкого первенства.
Vprognoze.ru 13:57
Армия и оружие
F-35 сможет летать на сверхзвуке только 50 секунд
Полеты на сверхзвуковой скорости в «стелс» режиме должны были быть одной из ключевых «фишек» F-35, но на деле он станет легкой мишенью.
ГЛАС.RU 11:13
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Кроссовер Nivus автоконцерн Volkswagen представил в Бразилии. Автомобиль также будет доступен в Аргентине в конце этого года.
АБН 30 мая в 02:06
Наука
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Гипотеза возникла после обнаружения в кратере Чиксулуб следов специфической гидротермальной системы, являющейся наиболее благоприятной для жизнедеятельности бактерий.
Live24 15:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС вчера в 17:17