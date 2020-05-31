Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время. Об этом сообщил патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Здоровье Новый «апокалиптический» вирус назван Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com. 30

Шоу-бизнес Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге В начале апреля сообщалось, что американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», стала участницей шоу Straight Talk With Gay People, где высказалась о решившей сменить пол дочери. 32

Общество Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. 18

Происшествия На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины. 4

Политика Песков рассказал, как пройдет парад Победы Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов. 1,9K

Общество МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны". 81

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 138

Здоровье В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства. 9

Политика Посольство России направило ноту протеста в Госдеп Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе. 2

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 48

Авто Представили новый кроссовер Volkswagen Nivus В Бразилии Volkswagen Nivus начнут выпускать и продавать уже летом 2020 года, одновременно кроссовер появится в Аргентине, позднее — в Мексике. 82

Наука Новую пандемию опаснее коронавируса предсказал учёный Ученый из Великобритании Майкл Грегор в беседе с Daily Маіl заявил, что миру угрожает еще одна пандемия, которая может стереть с лица Земли половину человечества. 27

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,2K

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,1K

Политика Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем. 442

Общество Попова исключила одномоментное снятие ограничений Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 248