Религия
ИзвестияВ Подмосковье разрешили посещать храмы
Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время. Об этом сообщил патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Российская газета 13:48
Здоровье
Новый «апокалиптический» вирус назван
Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:12
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
В начале апреля сообщалось, что американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», стала участницей шоу Straight Talk With Gay People, где высказалась о решившей сменить пол дочери.
Lenta.ru 06:07
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах
Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
REGNUM 04:44
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Здоровье
В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь
Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM вчера в 10:36
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 02:05
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Армия и оружие
Морская авиация Балтийского флота готовится к участию в Параде Победы
Отмечается, что после прохождения колонны техники, в небе пролетит морская авиация Балтийского флота.
ИА Красная Весна 09:16
Авто
Представили новый кроссовер Volkswagen Nivus
В Бразилии Volkswagen Nivus начнут выпускать и продавать уже летом 2020 года, одновременно кроссовер появится в Аргентине, позднее — в Мексике.
Тарантас Ньюс 28 мая в 11:36
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
Наука
Новую пандемию опаснее коронавируса предсказал учёный
Ученый из Великобритании Майкл Грегор в беседе с Daily Маіl заявил, что миру угрожает еще одна пандемия, которая может стереть с лица Земли половину человечества.
Live24 02:33
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Шоу-бизнес
3-летний сын Собчак прочитал стихотворение Лермонтова и умилил Сеть
38-летняя Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram видео, на кадрах которого ее 3-летний сын Платон читает стихотворение «Парус», авторства Михаила Лермонтова.
Летидор 12:36
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Политика
Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией
США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
Известия 12:49
Общество
Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными
Варшава, 31 мая 2020, 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении.
REGNUM 02:50
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Футбол
Глушаков может вернуться в «Спартак»
Soccer.ru вчера в 08:36
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08