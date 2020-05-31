Религия
ИзвестияВ Подмосковье разрешили посещать храмы
Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время. Об этом сообщил патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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Футбол
Наумов: думаю, что Семин найдет себе новую команду
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов порассуждал о будущем наставника "железнодорожников" Юрия Семина, передает "Спорт день за днем".
Газета.Ru 16:21
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ 07:22
Космос
Пилотируемый корабль к МКС запустил Илон Маск
Сегодня 30 мая, в субботу, в 22:22 по Москве, был запущен первый пилотируемый космический корабль Илона Маска.
ГЛАС.RU вчера в 16:34
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Политика
Иранского посла вызвали в МИД Украины
Как сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в дипломатических кругах, посла Ирана вызвали в МИД Украины из-за ситуации вокруг бортовых самописцев с Boeing, который был сбит в январе в пригороде Тегерана.
Московский Комсомолец 16:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17
Экономика
Кризис: первые итоги
6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Футбол
ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди за €50 млн
Коммерсантъ 18:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Алтайская правда 00:11
Футбол
Смолов выложил фото своего нового образа
РИА Новости вчера в 13:06
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Здоровье
Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина
Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
ИА Красная Весна 15:28
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Происшествия
В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков
В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
ФАН 19:45
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Происшествия
Toyota перевернулась в Холмском районе
ДТП произошло недалеко от Бамбучков в Холмском районе сегодня, 1 июня.
АСТВ 18:53
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Актуальные Новости 11:29
Общество
Бывший боец «Айдара» рассказал о пытках пленных ополченцев
Бывший боец «Айдара» украинский журналист Юрий Асеев рассказал о пытках, которые применялись к попавшим в плен ополченцам.
Известия 16:06
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 09:55
Экономика
Oxford Economics: рынок акций США переоценен со всех точек зрения
Рынок акций США переоценен на 16%, поэтому короткая позиция по индексу S&P 500 выглядит все более привлекательной, пишет стратег Oxford Economics Дэниэл Гросвенор.
Profinance.ru 11:46
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 09:06
Космос
Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное
Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени.
Свободная Пресса 12:48
Армия и оружие
89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России
ИА Красная Весна 19:13