Религия

ИзвестияИзвестияВ Подмосковье разрешили посещать храмы

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время. Об этом сообщил патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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В Подмосковье разрешили посещать храмы и проводить богослужения

РБК13:20

В Подмосковье разрешили богослужения на улице и посещение храмов

ТАСС13:02

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru12:15

Верующим Подмосковья разрешили ходить в храмы

Говорит Москва12:20

Верующим разрешили посещать подмосковные храмы

РИАМО12:35

В Московской области разрешили посещать храмы РПЦ

РИА Новости12:09

В Подмосковье разрешили посещать храмы РПЦ

РЕН ТВ12:09
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Футбол

Наумов: думаю, что Семин найдет себе новую команду

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов порассуждал о будущем наставника "железнодорожников" Юрия Семина, передает "Спорт день за днем".
Газета.Ru 16:21
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Коммерсантъ 07:22
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Космос

Пилотируемый корабль к МКС запустил Илон Маск

Сегодня 30 мая, в субботу, в 22:22 по Москве, был запущен первый пилотируемый космический корабль Илона Маска.
ГЛАС.RU вчера в 16:34
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Общество

Что ждет россиян в июне 2020 года

На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Единоборства

Джон Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе

Газета.Ru 18:41
Политика

Иранского посла вызвали в МИД Украины

Как сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в дипломатических кругах, посла Ирана вызвали в МИД Украины из-за ситуации вокруг бортовых самописцев с Boeing, который был сбит в январе в пригороде Тегерана.
Московский Комсомолец 16:19
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17
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Экономика

Кризис: первые итоги

6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Футбол

ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди за €50 млн

Коммерсантъ 18:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
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Общество

Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
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Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Алтайская правда 00:11
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Футбол

Смолов выложил фото своего нового образа

РИА Новости вчера в 13:06
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
1,2K
Здоровье

Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
ИА Красная Весна 15:28
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Происшествия

В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков

В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
ФАН 19:45
Шоу-бизнес

Настасья Шубская показала фото сразу после родов

Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
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Происшествия

Toyota перевернулась в Холмском районе

ДТП произошло недалеко от Бамбучков в Холмском районе сегодня, 1 июня.
АСТВ 18:53
Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Актуальные Новости 11:29
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Общество

Бывший боец «Айдара» рассказал о пытках пленных ополченцев

Бывший боец «Айдара» украинский журналист Юрий Асеев рассказал о пытках, которые применялись к попавшим в плен ополченцам.
Известия 16:06
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 09:55
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Экономика

Oxford Economics: рынок акций США переоценен со всех точек зрения

Рынок акций США переоценен на 16%, поэтому короткая позиция по индексу S&P 500 выглядит все более привлекательной, пишет стратег Oxford Economics Дэниэл Гросвенор.
Profinance.ru 11:46
Здоровье

Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка

Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
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Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 09:06
Космос

Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное

Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени.
Свободная Пресса 12:48
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Армия и оружие

89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России

ИА Красная Весна 19:13
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