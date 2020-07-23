Общество
RT на русскомВ Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля
Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.
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Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Политика
Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
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КП - Санкт-Петербург 15:20
Политика
Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ
Российская сторона считает недопустимыми намеренные агрессивные действия полиции по отношению к представителям СМИ.
Российская газета вчера в 07:55
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Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
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ГлобалМСК.ру 03:47
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Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
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Газета.Ru 14:38
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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ToDay News Ufa вчера в 13:59
Футбол
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Объявлены составы "Удинезе" и "Ювентуса" на решающий матч Серии А.
Газета.Ru 13:15
Общество
Российские пенсионеры получат выплату в 36 тыс. рублей при увольнении
Изменения в законодательстве РФ подразумевают выплату работодателем при увольнении пенсионера минимальной суммы в размере одного МРОТ, а также выходного пособия.
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Общество
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Опубликовано оно своевременно, на волне нового витка конфронтации США с Китаем.
Вести.Ru 14:09
Шоу-бизнес
Ребенок станет мамой во второй раз
Вести.Ru 10:49
Политика
Зеленский заявил об очень мощных украинских ответах ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как украинские военные будут отвечать на возможные нарушения режима прекращения огня со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 13:32
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор вчера в 03:40
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru 21 июля в 07:29
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
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Evo-rus.com 04:10
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета вчера в 12:53
Армия и оружие
Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных
Издание пишет, что в последние месяцы немецкие военные обменивались через телеграм-канал правоэкстремистского содержания планами по поводу гражданской войны и противодействия инакомыслящим.
Взгляд.ру 14:23
Авто
В первом полугодии 2020 года российский авторынок покинули 20 моделей
Автоновости дня 21 июля в 04:37
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
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ТАСС вчера в 08:17
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия.
Известия 12:03
Космос
«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Спрос на новый Ford Bronco в США оказался настолько высоким, что всю первую партию внедорожников в исполнении First Edition раскупили буквально за несколько часов.
Автоновости дня вчера в 06:20
Футбол
Источник: топ-клуб из Москвы выделит «Химкам» 250 миллионов рублей
Один из столичных клубов, выступающий в Российской премьер-лиге, готов выделить подмосковным "Химкам" 250 миллионов рублей, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 10:57
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20