Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.

В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля

Политика Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. 150

Политика Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин издал указ, который регламентирует проведение главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Политика Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности. 373

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 20

Футбол Удинезе — Ювентус 2:1 Объявлены составы "Удинезе" и "Ювентуса" на решающий матч Серии А.

Политика Зеленский заявил об очень мощных украинских ответах ДНР и ЛНР Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как украинские военные будут отвечать на возможные нарушения режима прекращения огня со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Авто «АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти». 205

Общество Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 33

Армия и оружие Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных Издание пишет, что в последние месяцы немецкие военные обменивались через телеграм-канал правоэкстремистского содержания планами по поводу гражданской войны и противодействия инакомыслящим.

Общество Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.

Авто Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса Спрос на новый Ford Bronco в США оказался настолько высоким, что всю первую партию внедорожников в исполнении First Edition раскупили буквально за несколько часов. 26

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. 268