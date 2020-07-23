В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля

Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.