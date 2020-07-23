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В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля

Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.В источнике
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РИА Новости

Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений

РИА Новости13:43
Газета.Ru

В Московской области отменяют ряд ограничительных мер из-за коронавируса

Газета.Ru12:43
РБК

Воробьев объявил о новых этапах снятия ограничений в Подмосковье

РБК13:22
RT на русском

В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля

RT на русском13:12
РИАМО

Досуговые и культурные мероприятия разрешат в Подмосковье с 31 июля

РИАМО12:57
Радио 1

Андрей Воробьёв изменил действие противоэпидемических ограничений в Подмосковье

Радио 112:44
Подмосковье Сегодня

Образовательная деятельность и культурные мероприятия. Очередной ряд ограничений снимают в Подмосковье

Подмосковье Сегодня13:31
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Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия11:38
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Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ13:08
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru03:03
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета00:25
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
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