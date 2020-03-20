"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.

с чего всё началось

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.

Общество Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Общество Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.

Экономика Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам В своём обращении парламентарий отметил, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов, в том числе в пострадавших от коронавируса странах Европейского союза, многие россияне не могут оперативно вернуться на родину.

Здоровье Минздрав назвал главную угрозу для здоровья во время карантина Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россияне, решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне распространения нового коронавируса, рискуют набрать лишний вес.

Политика В России запускают кампанию по подготовке голосования по Конституции «На сегодняшнем заседании Центризбиркома должен быть утвержден „Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ“», — пишет «Коммерсант».

Энергетика Нефть на торгах продолжает дорожать Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.

Авто Появится новый документ на автомобили в РФ Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.

Армия и оружие Коронавирус начал косить в Польше натовцев EADaily напоминает, что первым военнослужащим на территории Польши с обнаруженным коронавирусом стал генерал Ярослав Мика, командующий вооруженными силами республики.

Экономика Туроператорам объявят «мораторий на банкротство» Проект федерального закона, который обеспечит возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве туроператоров и авиакомпаний, планирует до 1 апреля внести в правительство Минэкономразвития.

Финансы Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.

Здоровье Российские ученые расшифровали геном коронавируса В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.

Энергетика Цена российской нефти упала до $19 Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды: 18 марта стоимость барреля эталонной марки Brent впервые с 2003 года опускалась до $25, а курс рубля упал ниже 80 за доллар впервые с февраля 2016 года.

Политика На Украине задумались над продлением карантина Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 марта на Украине выявлено 26 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Политика Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.

Политика Племянник Путина собрался в политику Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Происшествия В Ростовской области горит торговый павильон на рынке Торговый павильон загорелся на рынке в Аксайском районе Ростовской области, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе "Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.

Здоровье Врачи перечислили способы защиты от коронавируса Агентство РИА Новости побеседовало с несколькими врачами на тему защиты от коронавируса нового типа.