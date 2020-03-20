с чего всё началось

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

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