Коронавирус
RT на русскомВ Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
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Согласно новому постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, собственникам торговых центров в регионе рекомендовано прекратить работу кинотеатров.РБК01:47
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