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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.В источнике
С чего всё началось
Согласно опубликованному в субботу постановлению
 губернатора Московской области, гражданам старше 65 лет, а также людям, имеющим хронические заболевания, с 28 сентября рекомендовано оставаться дома.
РИАМО07:22
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Жителям Подмосковья рекомендовали вернуться на удаленку, а пожилым людям - оставаться дома

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Коммерсантъ

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