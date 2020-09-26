С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.

С чего всё началось Постановление правительства с рекомендациями по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 опубликовано в субботу на портале кабмина Подмосковья. Вести.Ru 03:48