В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет
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С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.В источнике
С чего всё началось
Постановление правительства с рекомендациями по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 опубликовано в субботу на портале
кабмина Подмосковья.
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Жителям Подмосковья рекомендовали вернуться на удаленку, а пожилым людям - оставаться дома
Подмосковье Сегодня04:32