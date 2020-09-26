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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.В источнике
С чего всё началось
Постановление правительства с рекомендациями по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 опубликовано в субботу на портале
кабмина Подмосковья.
Вести.Ru03:48
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Подмосковье Сегодня

Жителям Подмосковья рекомендовали вернуться на удаленку, а пожилым людям - оставаться дома

Подмосковье Сегодня04:32
РИА Новости

В Подмосковье людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию

РИА Новости03:44
Интерфакс

В Подмосковье рекомендовали пожилым людям быть дома из-за COVID-19

Интерфакс03:31
РБК

Власти Подмосковья вслед за столицей посоветовали жителям изолироваться

РБК03:33
ТАСС

Власти Подмосковья рекомендуют перевести работников на удаленку

ТАСС03:27
Коммерсантъ

В Подмосковье пенсионерам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции

Коммерсантъ04:23
РИАМО

Власти Подмосковья рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

РИАМО03:55

Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, но это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, указывают авторы доклада под руководством проректора ВШЭ, директора Института социальной политики Лилии Овчаровой.
Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии
РБК02:00
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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Художник Вася Ложкин открыл галерею картин в Петербурге

Набережная канала Грибоедова 15 Открытие в 17 часов Публикация от Вася Ложкин — Артист (@vasya_lozhkin) 24 Сен 2020 в 2:41 PDT Автор уточнил, что для персонального дебюта в Санкт-Петербурге он создал новую серию работ под названием «Культурный Кот Петербурга».
АБНвчера в 13:29
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