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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.В источнике
С чего всё началось
«Рекомендовать перевод максимального количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционную работу с целью минимизации очного присутствия работников на рабочих местах, в том числе в приоритетном порядке граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении», - говорится
 в сообщении.
ТК Звезда03:49
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

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ТАСС

Власти Подмосковья рекомендуют перевести работников на удаленку

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В Подмосковье рекомендовали пожилым людям быть дома из-за COVID-19

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