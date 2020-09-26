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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.В источнике
С чего всё началось
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление
, в котором содержится рекомендация для жителей старше 65 лет и для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, не покидать место проживания.
РБК03:33
Подробнее о событии
ТАСС

Власти Подмосковья рекомендуют перевести работников на удаленку

ТАСС03:27
РИА Новости

В Подмосковье людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию

РИА Новости03:44
РБК

Власти Подмосковья вслед за столицей посоветовали жителям изолироваться

РБК03:33
Интерфакс

В Подмосковье рекомендовали пожилым людям быть дома из-за COVID-19

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Подмосковье Сегодня

Жителям Подмосковья рекомендовали вернуться на удаленку, а пожилым людям - оставаться дома

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Известия

Власти Подмосковья рекомендовали пенсионерам оставаться дома из-за COVID-19

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РИАМО

Власти Подмосковья рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

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