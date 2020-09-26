В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет
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С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.В источнике
С чего всё началось
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление
, в котором содержится рекомендация для жителей старше 65 лет и для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, не покидать место проживания.
Подробнее о событии
Жителям Подмосковья рекомендовали вернуться на удаленку, а пожилым людям - оставаться дома
Подмосковье Сегодня04:32