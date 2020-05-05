Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье уже заготовлен необходимый запас медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Приобрести их можно в государственных и коммерческих аптеках, а также на входе в сетевых магазинах и супермаркетах.

В Подмосковье рекомендуют носить перчатки вместе с масками

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Энергетика Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.

Политика Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council. 170

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Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 46

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