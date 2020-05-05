Коронавирус
Live24В Подмосковье рекомендуют носить перчатки вместе с масками
Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье уже заготовлен необходимый запас медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Приобрести их можно в государственных и коммерческих аптеках, а также на входе в сетевых магазинах и супермаркетах.
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Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Как оказалось, он уже завел новую семью.
Актуальные Новости 03:10
Политика
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
Общество
Великобритания вышла на второе место по смертности от коронавируса
Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:07
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Гаджеты
AMD вспомнила о владельцах Radeon RX 5600 XT. Компания призывает обновить BIOS, чтобы получить прибавку к производительности
AMD у себя на сайте опубликовала призыв убедиться в том, что «ваша Radeon RX 5600 XT имеет свежее обновление от производителя».
iXBT.com 03:46
Шоу-бизнес
Траньков возмутился словами о сыне Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.
RT на русском 15:47
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Киберспорт
VP.Prodigy за историю состава проиграла 3 матча. 2 из них – Virtus.pro
VP.Prodigy занимает второе место в дивизионе СНГ со счетом 4:2. Команда уже гарантировала себе место в плей-офф.
Cyber.sports.ru 14:10
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Кино
Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
ИА InterMedia вчера в 13:36
Общество
В Липецкой области вводится масочный режим
Игорь Артамонов поддержал предложение о введении в регионе масочного режима.
Добринские вести 10:13
Футбол
Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним
Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат 16:40
Политика
США модернизируют ядерный арсенал даже при экономическом спаде
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не намерены прекращать модернизацию ядерного потенциала даже при спаде экономики, который спровоцирует сокращения в оборонном бюджете страны.
Газета.Ru 16:40
Футбол
Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Pravda.Ru вчера в 06:21
Политика
США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны
"Думаю, это (партнерство России и США в космосе) дает надежду другим странам в том, что сотрудничество может продолжаться, даже если существуют трудности (в отношениях) между странами", - уверен Брайденстайн.
РИА Новости 14:45
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Экономика
Торговый дефицит США в марте достиг $44,4 млрд
Дефицит торгового баланса США в марте этого года возрос на 11,6% по сравнению с показателями февраля этого года и достиг $44,4 млрд на фоне сокращения объемов экспорта и импорта из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 10:52
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Финансы
Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России
Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России - Силуанов.
ТАСС 17:11
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Политика
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38