Коронавирус

Live24Live24В Подмосковье рекомендуют носить перчатки вместе с масками

Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье уже заготовлен необходимый запас медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Приобрести их можно в государственных и коммерческих аптеках, а также на входе в сетевых магазинах и супермаркетах.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В Подмосковье рекомендуют носить перчатки вместе с масками

Live2410:34

Воробьев поручил подготовиться к вводу «масочного режима»

Lenta.ru14:27

Озёры готовятся к введению «масочного режима»

Заря Озёры13:59

Егорьевск готовится к введению «масочного режима»

Знамя труда (Егорьевск)16:22

В Подмосковье вместе с масками рекомендуют носить перчатки

Российская газета09:07

Воробьев провел селекторное совещание с главами муниципалитетов, посвященное борьбе с коронавирусом

Подмосковье Сегодня08:25

«Культура новая, мера необходимая». Губернатор призвал жителей Подмосковья носить маски и перчатки

Телеканал 360°08:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
966
Политика

Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью

Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
1,8K
Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
262
Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Как оказалось, он уже завел новую семью.
Актуальные Новости 03:10
11
Политика

Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
170
Общество

Великобритания вышла на второе место по смертности от коронавируса

Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:07
4
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,1K
Гаджеты

AMD вспомнила о владельцах Radeon RX 5600 XT. Компания призывает обновить BIOS, чтобы получить прибавку к производительности

AMD у себя на сайте опубликовала призыв убедиться в том, что «ваша Radeon RX 5600 XT имеет свежее обновление от производителя».
iXBT.com 03:46
Шоу-бизнес

Траньков возмутился словами о сыне Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.
RT на русском 15:47
20
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
246
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
46
Киберспорт

VP.Prodigy за историю состава проиграла 3 матча. 2 из них – Virtus.pro

VP.Prodigy занимает второе место в дивизионе СНГ со счетом 4:2. Команда уже гарантировала себе место в плей-офф.
Cyber.sports.ru 14:10
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
128
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
244
Общество

В петербургском роддоме нашли коронавирус после визита Беглова

Росбалт 15:37
45
Кино

Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
ИА InterMedia вчера в 13:36
30
Общество

В Липецкой области вводится масочный режим

Игорь Артамонов поддержал предложение о введении в регионе масочного режима.
Добринские вести 10:13
75
Футбол

Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним

Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат 16:40
Политика

США модернизируют ядерный арсенал даже при экономическом спаде

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не намерены прекращать модернизацию ядерного потенциала даже при спаде экономики, который спровоцирует сокращения в оборонном бюджете страны.
Газета.Ru 16:40
Футбол

Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах

Pravda.Ru вчера в 06:21
1,2K
Политика

США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны

"Думаю, это (партнерство России и США в космосе) дает надежду другим странам в том, что сотрудничество может продолжаться, даже если существуют трудности (в отношениях) между странами", - уверен Брайденстайн.
РИА Новости 14:45
1
Общество

В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
61
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,7K
Экономика

Торговый дефицит США в марте достиг $44,4 млрд

Дефицит торгового баланса США в марте этого года возрос на 11,6% по сравнению с показателями февраля этого года и достиг $44,4 млрд на фоне сокращения объемов экспорта и импорта из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 10:52
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
680
Финансы

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России - Силуанов.
ТАСС 17:11
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
58
Политика

В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
12
Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное