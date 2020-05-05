Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье уже заготовлен необходимый запас медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Приобрести их можно в государственных и коммерческих аптеках, а также на входе в сетевых магазинах и супермаркетах.

В Подмосковье рекомендуют носить перчатки вместе с масками

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