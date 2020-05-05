Коронавирус

Live24Live24В Подмосковье рекомендуют носить перчатки вместе с масками

Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье уже заготовлен необходимый запас медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Приобрести их можно в государственных и коммерческих аптеках, а также на входе в сетевых магазинах и супермаркетах.
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Воробьев поручил подготовиться к вводу «масочного режима»

Lenta.ru14:27

Озёры готовятся к введению «масочного режима»

Заря Озёры13:59

В Подмосковье вместе с масками рекомендуют носить перчатки

Российская газета09:07

В Подмосковье рекомендуют носить перчатки вместе с масками

Live2410:34

Воробьев провел селекторное совещание с главами муниципалитетов, посвященное борьбе с коронавирусом

Подмосковье Сегодня08:25

«Культура новая, мера необходимая». Губернатор призвал жителей Подмосковья носить маски и перчатки

Телеканал 360°08:14
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество

Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом

В России за всё время тестирования коронавирус обнаружен у 1475 российских военных, также вирус диагностирован у 1186 человек в военных вузах.
RT на русском 13:28
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Здоровье

Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии

Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
Слово и Дело вчера в 09:50
215
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Наука

Бактерии кишечника могут улучшать память

После грызунам предстояло пройти тест на память в специальном лабиринте. Мыши, которые с кормом съели бактерии показали лучшие результаты.
Деловое.ТВ 10:20
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Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
83
Происшествия

В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб

В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.
Lenta.ru 15:45
28
Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58
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Общество

В России скончались трое журналистов с коронавирусом

В России умерли трое журналистов с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 14:24
23
Общество

Шеф-повар рассказал о меню на банкете в честь Дня Победы в Кремле

Наша версия 06:00
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Футбол

Мануэль Лансини: «Возобновлять АПЛ без вакцины – безумие»

Полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини заявил о невозможности возобновления сезона в АПЛ.
Sports.ru 14:35
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
1,2K
Армия и оружие

Китай может показать свой бомбардировщик-невидимку уже в 2020 году

Военные источники издания сообщили, что сверхзвуковой бомбардировщик-невидимка Xian H-20, может впервые появиться на авиасалоне Чжухай в ноябре 2020 года, авиационно-космической выставке China International Aviation Aerospace Exhibition 2020 (China Airshow 2020), если пандемия будет достаточно под контролем.
REGNUM 07:30
5
Общество

В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек, у которых был зафиксирован коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 15:36
Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета 12:25
120
Авто

Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной

Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня вчера в 02:23
235
Общество

Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков

Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН вчера в 22:44
21
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Игры

Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 03:52
4
Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
1
Гаджеты

Утечка раскрыла характеристики Qualcomm Snapdragon 875

В начале этого года появились том, что Qualcomm Snapdragon 875 будет производиться с использованием 5-нанометрового техпроцесса TSMC.
Игромания.ру 15:13
Культура

Стефани Майер выпустит новую книгу «Сумеречной саги»

Российская газета 09:10
36
Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
430
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
326
Общество

В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим

Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
Российская газета 11:13
331
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
536
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета 10:26
221
Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
1
Общество

Сразу несколько членов Совета Федерации предложили законодательно признать эпидемию коронавируса форс-мажором

Как сказал газете "Коммерсантъ" первый зампред верхней палаты, "единоросс" Николай Федоров, это предложение будет рассматриваться в рабочей группе, которая до следующей пятницы должна представить варианты изменения законодательства в связи с эпидемией.
Эхо Москвы 15:31
Теннис

Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения

Bookmaker-ratings.ru 04:14
Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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